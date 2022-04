Tercer piso

audima

Rocha pide que lo vigilen a él, a su familia y a su gabinete. Que no viene a enriquecerse, dijo el gobernador durante la presentación de su Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, por lo que pidió a los partidos de oposición y a los medios de comunicación que lo vigilen a él, a su familia y a los integrantes de su gabinete, de quienes dijo tampoco vienen a hacer negocio. Ante la presencia de legisladores locales y federales, de integrantes de su gabinete, de alcaldes, rectores de universidades y empresarios, el mandatario estatal resumió que el Plan de Desarrollo está basado en tres ejes, principalmente, que son Bienestar Social Sostenible, Desarrollo Económico y Gobierno Democrático Promotor de la Paz, Seguridad, Ética y Eficiencia. Ahí dijo que los sinaloenses requieren un gobierno que construya obra pública con sentido de utilidad social que resuelva problemas y necesidades de la gente y no se conciba como una oportunidad para hacer negocio.



Al revés. En lugar de tomarlo por el lado amable, sin calentarse como lo hizo Héctor Melesio Cuen Ojeda, algunos pasistas de Ahome no se quieren quedar con ella después de que el gobernador Rubén Rocha Moya acusara en forma pública que su líder moral y secretario de Salud le está jugando las contras. Hay unos de la corriente dura del pasismo en el municipio que señalan que es todo lo contrario, ya que aseguran que Cuen Ojeda está siendo golpeado en forma severa desde la cúspide del poder de Palacio de Gobierno. Evidencias sobran y no ven que la rispidez con que lo tratan se vaya a disipar. Por eso, plantean que es hora de que se retire, aunque otros son de la idea de que no debe de abandonar el barco en estas circunstancias. En realidad, habría que esperar las consecuencias que dijo Rocha Moya habría por la conducta de Cuen Ojeda.



Respaldo moral. El excandidato a la presidencia de la república, Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo ayer en Mazatlán para presentar su libro, Por una democracia progresista. Lo hizo en el teatro Ángela Peralta, a donde acudió el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y una nutrida comitiva de funcionarios estatales y municipales. Ahí, el exlíder moral del PRD convocó a un debate nacional para la solución de los problemas de pobreza e inseguridad que hay en el país. Antes, se reunió con representantes del sector pesquero donde, por lo menos, les dio su respaldo moral, en medio de una de las peores crisis que han vivido debido al desplome de las capturas y la desaparición de programas y subsidios. Los productores se dijeron decepcionados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no es para menos. El retiro del subsidio al diesel marino provocó que tan solo en la última temporada de camarón, se quedara amarrada la mitad de la flota pesquera.



Apoyo a desplazados. Luego de que ocho familias desplazadas de la sierra de Sinaloa de Leyva fueran desalojadas también de sus casas el pasado martes en el sector Colonos Unidos, en Guasave, por orden de un juez, ya que los terrenos en los que estaban eran de un particular y los invadieron por 12 años, ahora es el Ayuntamiento quien está buscando, a través del gobierno estatal, darles un techo a estas familias. Por el momento, el gobierno ya les dio un hogar temporal, además de apoyarlos con algunos alimentos, pero la realidad es que no podrán tenerlos así por mucho tiempo, es por eso que están buscando una solución rápida al problema que enfrentan, por lo que dependerá de la voluntad que muestre el estado para sacar adelante a esas ocho familias.



La discordia. En donde de nueva cuenta los procesos no se han venido realizando de manera clara es en Mocorito, primero un grupo de habitantes de Rancho Viejo exigían que se llevara a cabo de nuevo el proceso de elección de comisarios en Rancho Viejo, pues ahora la conformación del Comité de Obras de la comunidad de Rancho Viejo ha sido el problema político que ha levantado ámpula, toda vez que aseguran que el síndico Rey Remberto Rodríguez Gallardo convocó a unos cuantos al proceso luego de publicar en su cuenta de Facebook la convocatoria, haciendo de lado al grupo de personas que estaban ya integrando el comité. El asunto es que cada vez esta situación se le escapa de las manos a la presidenta municipal, María Elizalde Ruelas, debido a que los procedimientos y convocatorias, aseguran los vecinos, se hacen por lo oscurito. De no poner un orden y una claridad necesaria, la alcaldesa de nueva cuenta tendrá revuelta de vecinos en la sesión de cabildo por no manejar los asuntos con transparencia.