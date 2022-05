Tercer Piso

audima

Se agota el tiempo

La trama que vive el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por el juicio político está lejos de acabar. Hoy termina la primera etapa en la que debe contestar a la Comisión Instructora, pero inicia el segundo capítulo de 20 días para desahogar pruebas. Aquí sí el primer edil puede solicitar una prórroga de otros 15 días. Pero se insiste en que ya su futuro está echado, que podría terminar en un cargo en la CDMX.

A la señal

Más puestos que nunca están los priistas de Ahome Bernardino Antelo Esper, Álvaro Ruelas Echave y Marco Antonio Osuna Moreno por la presidencia del PRI en Sinaloa. Se habla que Cinthia Valenzuela, presidenta estatal del tricolor, estuvo en el Comité Ejecutivo Nacional del partido para ver ese tema. Como que ya es hora. Dicen que los tres aspirantes de Ahome están listos para participar. Ya se verá.

Gobierno en espera

La alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García, tenía la esperanza de que, al igual que había sucedido durante las administraciones anteriores, fuera el Gobierno del Estado quien patrocinara el elenco principal del baile popular de la Fiesta del Mar de las Cabras. Pero, al parecer, para el gobernador, Rubén Rocha Moya, las fiestas no son prioridad y todavía ayer no daba respuesta a la petición, y puede que no la dé.

Ya no volverán

En su visita a Guasave, el titular de Conapesca, Octavio Almada Palafox, le confirmó a los pescadores de la región que los programas que antes tenían y desaparecieron en este gobierno, ya no volverán, que son cosa del pasado, así que continuarán solo con el apoyo del Bienpesca. El funcionario federal solo adelantó que harán un convenio con el Estado para ayudarlos con un excedente, aunque de fechas y cantidades ni habló.

Algo traman

En política dicen que “nada es casualidad”, y menos que se reúnan en conocido comedero político, esto los saben muy bien el diputado local Ambrocio Chávez, el diputado federal Fernando García, el alcalde Armando Camacho y el excoordinador de la zona 03 de Cobaes Gilberto Ojeda, porque ya son viejos lobos de mar en estos menesteres políticos. El calendario gregoriano indica que aún faltan varios años para el 2024, pero la realidad revela que son tiempo políticos.