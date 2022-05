Tercer piso

audima

Programa incompleto. Aunque el pasado 4 de abril se puso en marcha el registro de los vehículos ‘chocolate’ en Sinaloa, el mismo avanza de manera muy lenta. El gobernador, Rubén Rocha, se comprometió a que el trámite sería muy sencillo, que en un solo módulo se realizaría todo y que no se traería a los usuarios dando vueltas; y en verdad no se trae a los interesados de un lado a otro porque no tienen un módulo adonde ir y las citas se han saturado. Aunque se dijo que este día se abrirán módulos en otros municipios, hasta que no estén en marcha se podrá creer. Los propietarios de algunos de los vehículos ya se sienten desmotivados porque se les prometió mucho en el servicio y no se ha cumplido. Son muchos los ciudadanos que ya desean que todos los vehículos sean legalizados porque, por desgracia, así como los usan muchas personas de trabajo, también son usados por los delincuentes y no se pueden identificar por no traer una placa.

Sin dinero. La fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñónez, trató en vano de calmar la indignación de los policías investigadores a causa de que no les llegó completo el pago de su quincena. Solo les llegó 700 pesos cuando más necesitaban el dinero para celebrar a sus hijos en el Día del Niño. Los agentes investigadores en la zona norte fueron los primeros en mostrar su inconformidad. El nuevo vicefiscal, Héctor Manuel Vega, no supo qué contestarles. Cuando el tema le llegó a la fiscal, ella salió con que no se les pagó por errores técnicos del banco que distribuye el dinero. El mensaje de la fiscal fue socializado entre los agentes, pero no convenció a muchos. El compromiso es que hoy quedaría el pago completo, pero algunos elementos ya quedaron mal en su casa.

Desconocimiento. En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres acaba de presentar el fin de semana su Plan de Desarrollo Municipal. Es un proyecto de gobierno con cinco ejes principales que pretende dar prioridad de apoyo a los sectores más pobres de ese municipio. Las propuestas, según refiere el documento, es la respuesta a las consideraciones recogidas en calles y colonias; un plan socializado, pues. Lo malo es que la iniciativa no fue presentada con antelación a los líderes de los sectores, pues según lo respondido por varios de los entrevistados, desconocen el tipo de prioridades que Benítez Torres dará en lo que resta de su segunda administración.

Huelga de hambre. Mientras que trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Guasave ya tienen seis noches durmiendo en el Palacio Municipal, como medida de presión para que el alcalde les atienda sus demandas, sobre todo el tema del aumento salarial, ya que la gente del Stashag tiene tres años que no recibe esa actualización, advirtieron que si en la reunión que sostendrán el próximo miércoles con el presidente municipal no salen acuerdos satisfactorios, se podrían ir a huelga de hambre. El líder del Stashag, Alejandro Pimentel Medina, ya advirtió que tomarán medidas drásticas, pues, desde su punto de vista, el patrón no le está dando el mismo trato a los sindicatos, siendo al de él al que hacen menos, por ello la molestia contra Martín Ahumada Quintero. Ya veremos.

¿Y las invitaciones? La molestia se ha dejado ver entre los regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, y es que, de acuerdo con la edil pasista, Iliana Moraga Inzunza, el cuerpo de regidores no es invitado a los eventos que llevan a cabo los funcionarios de la actual administración municipal, y si lo hacen, es cuando ya el evento está en curso; incluso, Moraga Inzunza expresaba que en ocasiones se han enterado por medio de la prensa cuando hay eventos en puerta porque nada más no los toman en cuenta para estos, aunque se trate de áreas o eventos relacionados con las respectivas comisiones del cabildo. ¿Será olvido realmente o falta de interés de los funcionarios?