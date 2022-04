Tercer piso

audima

Cuen se siente como pez en el agua. Curiosamente, así dijo sentirse el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, luego de que el gobernador, Rubén Rocha Moya, le atizara al fuego durante su última semanera en donde lo señaló a él y a los diputados del PAS de estar trabajando en contra de su gobierno. El fundador del PAS, y hoy funcionario de gobierno estatal recordó que tiene entre 42 y 43 años trabajando en el área de la salud -por eso lo de pez en el agua-, anticipó que cada día que siga en esta responsabilidad trabajará fuertemente para mejorar la calidad de los servicios de salud, así sea un día o dos, dos años o tres, los que sea. Cuen confirmó que no ha tenido un acercamiento con el gobernador, pues argumenta que ambos andan muy ocupados en sus responsabilidades e insiste en que no hay ningún problema; y que lo más importante ahorita no es andar peleando, sino la salud de la gente.



El vacío priista. Ya pasó la Semana Santa, la de Pascua y, hasta ahorita, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no ha dado señales de sacar la convocatoria para la elección del nuevo presidente estatal del tricolor, pese a que el delegado estatal del partido, Enrique Benítez, le pegó un entrón antes de los Días Santos. Sin embargo, ya hay un vacío que provocó incertidumbre entre los priistas que apoyan a uno o a otro aspirante. Por ejemplo, en Ahome hay quienes apoyan a Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper y Marco Antonio Osuna Moreno, quienes aspiran a esa posición. Hay otros que la quieren de otras partes del estado, que están igual que los de Ahome. Se habla de que el motivo del retraso del cambio es porque el líder nacional está más ocupado en otros temas de “mayor trascendencia” que el nombramiento del nuevo líder en Sinaloa. ¿Será? Sin embargo, para algunos priistas ya es hora de la convocatoria. Se lo van a recordar por si se le olvidó.



En capilla. Si desde marzo había trascendido la posibilidad de que el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, fuera relevado del cargo, al menos hoy sí hay bases para creer en esa posibilidad. Ayer, el funcionario no fue invitado por el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, a la conferencia para el reporte de resultados del operativo preventivo de semana de Pascua. El mismo munícipe explicó las razones: en tono molesto, Benítez Torres dijo que no tiene por qué estar en la mesa de conferencias alguien que no da resultados en su trabajo. Además, habló del supuesto desacato que cometió Alfaro Gaxiola durante un desalojo de 40 familias en la ampliación Foresta. El cual derivó en ríspidas confrontaciones con los precaristas. En ese sentido, hay quien apuesta que la salida del secretario de Seguridad es ya inminente en Mazatlán.



Nuevos horizontes. El próximo domingo, serán vedadas especies como el tiburón y la jaiba, y eso pone en un predicamento a los pescadores ribereños, ya que las oportunidades de trabajo se reducen de forma importante, obligándolos a irse del estado o el país para buscar el sustento para sus familias. Los que no tienen los medios para irse a trabajar lejos de su tierra, mejor se emplean como plomeros, albañiles, jornaleros agrícolas, entre otras cosas, con el único objetivo de tener una fuente de ingreso, ya que salir a pescar con tan pocas especies para capturar no les resulta redituable; y como la familia debe comer y vestir, no les queda de otra más que buscar nuevos horizontes. También esperan que en mayo les lleguen por los menos 7 mil pesos de los apoyos de Bienpesca, aunque ya les ha pasado que el recurso no les llega cuando más lo necesitan, que es precisamente en estas fechas.



Hasta aquí. Parece que ahora sí los comerciantes de la ciudad de Guamúchil se atrevieron a levantar la voz y a decir “ya es momento de actuar”, pidiendo una solución muy concreta a la Dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, que encabeza Sergio Lagunes Inclán, que es frenar la ola de robos de que están siendo objeto. En pleno periodo vacacional de Semana Santa, los amantes de los ajeno le dieron duro el golpe a dos comercios. Y por la manera de ejecutar su acción los delincuentes, no fueron simples hurtos, sino atracos bien preparados y armados. Por ello, y ante el temor de que cada vez más negocios sean objeto de estas acciones, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Carlos Orduño López, exigió de ya una solución a la autoridad. Y aunque la propuesta fue la instalación de cámaras, la realidad es que el municipio tiene años sin equipamiento de videovigilancia en los puntos estratégicos, por lo que serán los comerciantes quienes deban desembolsar para comprarlas.