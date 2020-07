Tercer piso

No se ven cambios. Se percibe ausencia de una estrategia de seguridad en el estado. Mientras el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, rinde cuentas alegres, la ciudadanía vive otra realidad. En redes sociales se sigue exhibiendo a personas que asaltan e intentan meterse a las viviendas, pero aunque se vean los rostros, al momento no ha sido detenido nadie. También han sido exhibidos grupos armados haciendo sus retenes y circulando por las diversas calles de la ciudad de Culiacán. Todos los ven, menos la Guardia Nacional, el Ejército ni las autoridades estatales. Tras esto, surge la duda de para qué sirven las reuniones de seguridad que se realizan todos los días y en la que están los mandos de las diversas dependencias, si no reducen los índices delictivos.

Lo mismo. Con la misma fórmula de siempre, el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, reaccionó ante el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Choix, Francisco Fierro, quien fue «levantado» y luego ejecutado por un comando armado. Esto porque le ofreció ayer al alcalde Omar Gill Santini reforzar la seguridad con elementos estatales y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto ya se ha hecho antes, incluso con más espectacularidad de la Guardia Nacional, lo que ha resultado un fracaso. Gill Santini se comunicó con el coordinador de los Programas Federales Integrales, Jaime Montes, quien se comprometió con apoyarlo. No le especificó con qué, pero prometer no empobrece. Lo cierto es que el crimen de Fierro agudizó la zozobra de la sociedad choicense, y voces como la de la presidenta del PAN, Camerina Reyes, exigen resultados para que los ciudadanos puedan salir a la calle con tranquilidad.

No para. El secretario de Pesca en el estado, Sergio Torres, parece estar decidido a todo para continuar promocionándose como aspirante a la gubernatura de Sinaloa. Ya dijo que con el apoyo del PRI o sin él, aparecerá en las boletas del próximo proceso electoral. Ahora advierte que no le quita el sueño si los líderes del PAN descartan una posible alianza para apoyar su proyecto político. Tan decidido está, que continúa aprovechando sus giras como funcionario estatal para reforzar sus acuerdos políticos y estrategias electorales. El fin de semana se volvió a reunir en Mazatlán con el excandidato panista Martín Heredia, con quien charló sobre sus aspiraciones electorales. Las reuniones de Torres ni siquiera son discretas, sino que se realizan en restaurantes de la zona turística y son publicitadas en las redes sociales. Cualquiera pensaría que está provocando la polémica y una discusión pública sobre la pertinencia de que continúe en la Administración estatal, dadas sus aspiraciones.

Festejo a medias. Ayer fue Día del Abogado, y aunque conmemoraron su día y festejaron por ello en Guasave, no desaprovecharon la oportunidad para externar su inconformidad debido a que los juzgados no han sido reabiertos y tienen cuatro meses sin trabajar. Acusan que no hay mucha lógica en que estos permanezcan cerrados, teniendo en cuenta que ya todo ha sido abierto bajo este nuevo concepto de la nueva normalidad. Están a la espera de que, apegándose a estas medidas, pronto vuelvan a la labor para sacar los pendientes que tienen amontonados y que afectan a sus clientes.

A todo vapor. Aun cuando el Gobierno estatal no ha definido la estrategia de entrega de uniformes, y sin tener la certeza de un regreso presencial en las aulas al ciclo escolar, los textileros de Salvador Alvarado se encuentran trabajando en la elaboración de los uniformes escolares, avance que llevan un 50 por ciento. El empresario Jorge Rojo Gastélum asegura que los procedimientos van en marcha a como se ha acordado, que por lo pronto ya se tiene la estrategia local de entrega a los padres de familia, pero el único inconveniente es que la tasa de contagios por COVID-19 incremente, pero reconoce el esfuerzo de mantener la industria de la confección en Sinaloa activa.