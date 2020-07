Tercer piso

Apuntados. Cada vez son más los políticos que empiezan a promocionarse o a hacerse notar en las redes sociales para buscar un puesto político. Uno de los que ya tiene meses dándose a notar es Aarón Irízar López. Recientemente salió Aarón Rivas Loaiza, y también hizo acto de presencia Óscar Lara Salazar. Héctor Melesio Cuen Ojeda y el diputado Faustino Hernández estuvieron muy activos, entre una gran cantidad de personajes de todos los partidos que aspiran a regidurías, diputaciones, alcaldías y a la gubernatura. Aunque muchos aspiran, a muy pocos se les ha visto realizando actividades sociales para apoyar en esta pandemia; y si entregan apoyos, lo hacen lejos de los reflectores, cosa que se pone en duda.

La indicación. Se habla de que el subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, Marco Antonio Osuna Moreno, es el único que no entiende el momento del Partido Revolucionario Institucional en Ahome. En lugar de involucrar a sus operadores a las tareas del partido, ya les dio la instrucción de no mover un dedo para fortalecerlo. Y ellos no lo callan, lo dicen abiertamente, que por indicación de Osuna Moreno no van a participar hasta que él dé luz verde. Dicen que eso ya llegó a oídos del gobernador Quirino Ordaz Coppel, al que, obviamente, no le pareció. Algunos definen eso como un paso en falso para lograr la candidatura a la alcaldía de Ahome. ¿Dónde está la lealtad al PRI, del que ya fue presidente? Algunos señalan que alguien le debe decir a Osuna Moreno que a los que lleguen de candidatos el trabajo que se haga ahorita les va a dar una ventaja en las elecciones. Sin embargo, él ya está enseñando su verdadero rostro.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Claridoso. En Concordia, no hay día en que el alcalde priista Felipe Garzón no provoque controversia con el uso de las redes sociales, medio por el cual se permite interactuar con los ciudadanos. El fin de semana generó la molestia de los habitantes de la comunidad de Malpica, quienes la han pasado mal por la falta de agua potable. A la urgencia de que les resolviera el problema, el munícipe respondió con una invitación a pagar el servicio de agua potable con la misma puntualidad con la que pagan la televisión por cable, el servicio de internet para su hogares y las mensualidades de sus teléfonos inteligentes. Esto porque la omisión de pagos en Concordia rebasa el 60 por ciento.

Burlados. Pese al esfuerzo que se ha hecho por parte de las autoridades estatales y municipales para prevenir que haya más contagios de COVID-19, algo les anda fallando en Guasave, que de pronto los fines de semana se les escapan situaciones que al parecer no pueden controlar. El pasado sábado trascendió que en Terahuito hubo careadas de voleibol, así como en La Entrada. Aunque las autoridades no han dado luz verde para la realización de este tipo de actividades, pues implica la aglomeración de personas, simplemente parece que no hay temor a la enfermedad, y mucho menos a las autoridades. Ya se sabrá si hay alguna acción para frenar este tipo de eventos o si de plano se darán por vencidos.

El ejemplo a seguir. Como un claro ejemplo de civilidad y manejo de la situación de la pandemia fue como presentó su forma de gobernar el puerto de Mazatlán el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en su visita a Salvador Alvarado, con los empresarios y los socios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). Ahí les dijo que el modelo de Gobierno que aplicó en Mazatlán puede servir en todos los municipios de Sinaloa, ejemplo que dio como una muestra de su buen Gobierno y manejo de la pandemia del COVID-19. Sin duda, una excusa tan burda, porque hablar de estrategia y de Gobierno de ejemplo precisamente no se ve reflejado como tal, pero es sí con este mensaje se permitirá casi casi hacer campaña con el pretexto de que su estilo de gobernar es ejemplo para todos los municipios.