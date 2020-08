Tercer piso

Complicado panorama. Se le están acumulando las deudas y los reclamos sociales al gobernador Quirino Ordaz Coppel. De no haber respuesta sobre la entrega de recursos de 15 millones de pesos, personal del sector salubridad y administrativo de los penales se manifestará este día. Los policías jubilados y pensionados de la extinta Policía Ministerial también exigen el pago de 7 millones de pesos, porque la Administración no ha cumplido con la ley de darles el incremento salarial igual que a los policías activos. Además, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno estatal también exige el pago de más de 50 millones de pesos. Con las viudas de policías también hay adeudos pendientes. Lo más lamentable es que se trata de grupos vulnerables de personas que le han servido o le sirven al Gobierno, pero este las está dejando solas.

Oportunidad. La posibilidad de una próxima visita a Sinaloa del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha generado expectativas entre el sector pesquero, desesperado por la desaparición del subsidio al combustible y la evidente reducción de la vigilancia a la veda del camarón. Los líderes se mueven para tener un acercamiento con el mandatario del país que redunde en nuevos acuerdos. Por su parte, el líder de la Unión de Armadores del Litoral Pacífico, Jesús Omar Lizárraga, ya declaró que le gustaría que los funcionarios federales visitaran el muelle pesquero de Mazatlán, donde permanecen amarrados cerca de 500 embarcaciones camaroneras. De esa manera —dice— podrían dimensionar el impacto que tienen las decisiones tomadas desde sus despachos en la Ciudad de México.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Línea. Aprovechando la recta, el senador priista Mario Zamora Gastélum tiró línea a los productores agrícolas para que se manifiesten ante el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su visita que realizará el miércoles a Sinaloa. El objetivo es hacerle patente su inconformidad por la falta de pago del apoyo federal para llegar a los 4 mil 150 pesos por la tonelada de maíz. Se calcula que con eso López Obrador les jalará las orejas a sus funcionarios por ese incumplimiento, aunque otros dicen que se podría enojar y hasta acusarlos de politizar el tema. Hasta el momento no se sabe si le van a hacer caso o no, pero está más que demostrado que Zamora Gastélum está a las vivas. No deja pasar ninguna para quedar bien con los productores.

Obra olvidada. Han pasado varios años desde aquella vez que en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez el gobernador del estado se comprometió con vecinos de Guasave a sacar adelante el proyecto para la instalación de un colector pluvial en la zona norte con el que se pudiera evitar el riesgo de inundaciones durante el periodo de lluvias. Esa vez, el mandatario estatal aseguró que en cuanto tuviera en sus manos el proyecto ejecutivo para dicha obra, estaría asignándole recursos, y de ahí no se supo más. El tema pudiera quedar en el olvido, pues en esta Administración pareciera que no hay interés en dar seguimiento a esta importante obra para el municipio.

Preparando terreno. Los partidos políticos locales pareciera que están perdiendo el brillo en Salvador Alvarado, pero hay algunos que no se quieren quedar atrás, y tratan de mantener presencia pública. Tal es el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que aprovechó el fin de semana para instalar formalmente la Mesa Técnica Interinstitucional correspondiente al Comité Directivo Municipal, para coordinar tareas de renovación, actualización y legalización formal de las estructuras territoriales del partido. Esto sin duda es una muestra de que ya están preparando el terreno para las estrategias de campaña que habrá de impulsar la directiva presidida por Marco Antonio López González. Porque el tiempo apremia, y sin duda el PRI ya se está activando para la contienda del 2021, aunque en los actos protocolarios como el realizado el pasado fin se anuncien como acciones para orientar los programas del partido.