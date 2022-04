Tercer piso

audima

Pleito cantado en el Congreso. Tal parece que el coraje de los morenistas por no haber sacado adelante la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá sus repercusiones en el Congreso de la Unión y en el Congreso de Sinaloa, en donde se espera, como lo advirtió ayer la diputada Merary Villegas, que los legisladores morenistas no sean ya “condescendientes” con las fracciones del bloque opositor, entiéndase PRI, PAN y PRD, pues la morenista advirtió que ya no permitirán que avancen sin problemas las iniciativas que planteen estos partidos; lo que, más allá de esa medición de fuerzas, solo perjudicará a la sociedad que pudiera resultar beneficiada con esas propuesta, pero que ante el pleito cantado podrían morir antes de nacer. Súmele que los momentos de debate en tribuna se convertirán en un desgastado espectáculo de insultos y descalificaciones.

Otra mochitense. La diputada pasista Elizabeth Chía Galaviz asumió ayer la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Sinaloa, tras la renuncia al PAS de la diputada Rosario Guadalupe Sarabia Soto, quien se integró al grupo parlamentario de Morena. La mochitense es una joven sin experiencia en la política, pero dice que llega a la presidencia con toda la disposición de sumar esfuerzos. Está convencida de que con la colaboración y coordinación en los trabajos se podrán seguir atendiendo las necesidades de la población en materia de derechos humanos. Cuando menos estará junto a otras con mayor experiencia, como Gloria Himelda Félix Niebla; aunque, cuando se trata de trabajar, Chía es muy empeñosa. A ver qué diferencia hay en el tema de derechos humanos, porque no se ven grandes avances en Sinaloa.

Sospecha. La Visitaduría del Consejo Estatal de los Derechos Humanos en la zona sur del estado ya abrió una indagatoria por las quejas públicas de los familiares de tres jóvenes regios desaparecidos en Mazatlán desde el periodo vacacional de Semana Santa. Testimonios del supuesto levantón a los jóvenes presumen la participación de tres agentes de la Policía Municipal, coordinados con otros civiles armados. Sobre el tema, el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, han mantenido silencio. El caso representa una mancha para Mazatlán como destino seguro y familiar, como se promociona. Entrevistados por separado, tanto la fiscal general, Sara Bruna Quiñónez, como el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, sostuvieron que no hay indicio alguno que apunte a la participación de elementos de la policía en la desaparición de los tres vacacionistas.

Playa segura. Luego de que en redes sociales circuló una imagen ilustrativa donde, según datos de la Cofepris, playa Las Glorias era catalogada como no apta para bañarse, ya que contaba con altos niveles de enterococos en sus aguas y la gente podía enfermarse al tener contacto con la misma, la directora de Salud Municipal en Guasave declaró que dicha información es falsa, ya que ella habló directamente con la gente de Coepris y le aseguraron que las pruebas que se aplicaron salieron negativas, por lo que no existía ningún riesgo. Andrea Leticia Espinoza Camacho señala que, de haber sido cierta la versión que se manejó en redes sociales, ellos hubieran procedido a cerrar la playa, ya que no iban a poner en peligro la salud de la gente, pero con los datos que les dio la Coepris, ahora tienen la certeza de que nunca hubo tal riesgo.

Asumiendo el puesto. Tras una serie de comentarios que recorrieron cada rincón del pueblo mágico de Mocorito del porqué el acompañamiento especial del exalcalde Guillermo Galindo Castro en todos los eventos de gobierno que encabezaba su esposa y presidenta municipal, María Elizalde Ruelas, si no había aceptado el espacio de presidente municipal de DIF. La duda saltaba de oficina por oficina, principalmente entre los miembros de la oposición, pues aseguraban que era un ciudadano más y no tenía por qué formar parte de las mesas de presídium y mucho menos dirigir mensajes. Sin embargo, de la noche a la mañana, y sin que se hiciera mucho ruido, en los eventos se le empezó a presentar como el presidente municipal del Sistema DIF, con lo que se detienen los rumores de por qué se encuentra en los eventos organizados por la autoridad municipal.