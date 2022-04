Tercer piso

audima

Reservan información sobre juicio a Estrada. Con la novedad de que en el Congreso de Sinaloa, donde siguen en proceso de revisión las solicitudes de juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, la información será reservada con el argumento de garantizar los derechos de los implicados, por un tema de carácter legal, pero “no hay nerviosismo”, aseguró el diputado morenista Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política. El líder de los diputados morenistas aseguró que, aunque han tenido la disposición de dialogar con el presidente municipal, ya no pudieron tener un acercamiento por problemas de agenda. Descartó que ayer mismo pudieran emitir un dictamen sobre el tema y adelantó que, en cuanto lo tengan, lo darán a conocer, pero las reuniones en comisión sobre el tema serán privadas.

Los ataques. Tras la caída de Leonel Valenzuela como vicefiscal en la zona norte de Sinaloa, la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñónez, está siendo objeto de señalamientos por algunos seguidores de coyuntura del presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. La acusan de que se prestó a la maniobra del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, a quien le adjudican la salida de Valenzuela como una acción para disminuir a Polo Palafox, que había logrado esa posición como una concesión para que no la hiciera de cansada tras el nombramiento de Bruna Quiñónez como fiscal general del estado, cargo al que aspiró. O sea, les gusta hacerla, pero no que se las hagan. ¿A poco Polo Palafox creía que Vargas Landeros se iba a cruzar de brazos ante los duros ataques que le endilga? Por lo pronto, lo dejaron sin vicefiscal. El nuevo vicefiscal, Héctor Manuel Vega, se interiorizó ayer en la responsabilidad que llegó porque renunció Valenzuela, según la fiscal general del estado. Y de ahí no la sacan.

Prevén sequía. Aunque Guasave no es un municipio que suela verse afectado por la sequía, el alcalde aseguró que se están preparando para hacerle frente a esta situación en caso de darse, así que, por lo pronto, el gobierno estatal los apoyará con algunas pipas, que podrían ser dos, para atender a esos poblados donde suele darse el desabasto del vital líquido, que aquí pasa más por problemas propios de la Jumapag, pero no porque sean secuelas del estiaje. Al ser este municipio una región netamente agrícola, se tiene que priorizar el uso correcto del agua para evitar desperdicios, mientras que para el uso doméstico se debe hacer lo propio, pues la gente debe entender que tarde o temprano la sequía puede llegar a Guasave, es por ello que el cuidado del líquido debe aplicarse desde ya.

Hasta que hay molestias, actúan. Muy molestos llegaron varios vecinos de la comunidad de Las Juntas a las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), pues aseguran que desde el pasado mes de diciembre no cuentan con agua potable; pero eso sí, el recibo por este servicio no deja de llegar. Junto con los vecinos, se pudo notar la presencia del síndico procurador del Ayuntamiento mocoritense, Enrique Parra Melesio, a manera de respaldo para los ciudadanos, y tras dialogar con ellos, el gerente de la paramunicipal, Héctor Guadalupe Prado Ibarra, se comprometió a la construcción de un pozo para poder reactivar el servicio en sus hogares. La carencia de agua es muy común en el municipio de Mocorito, y esto se ve durante todo el año en algunas zonas, pero tal parecer que mientras la gente no se pronuncie molesta por no contar con este vital servicio, no se toman medidas ni se busca cómo solucionarlo, pues algo similar ocurrió con los vecinos de Palo de Asta, quienes tuvieron que acudir al Ayuntamiento para pedir solución ante la falta de agua, y fue hasta entonces que les prometieron apoyarlos con esta situación.

Elefante blanco. Se construyó durante la administración de Mario López Valdez, costó 351 millones de pesos, abarca 14 mil metros cuadrados y tiene capacidad para 7 mil personas. Aún así, el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán es un elefante blanco en vías de deterioro. La directora del Instituto Municipal del Deporte (Imdem), Fabiola Verde Rosas, admitió que el otrora orgullo del gobierno estatal estuvo abandonado por dos años y ahora se encuentra vandalizado. Habrá que ver cuántos millones se requerirán para recuperar su operatividad.