TERCER PISO 

audima

La restricción

Muy lejos del discurso de apertura y respeto al trabajo de la prensa, hay en el Congreso de Sinaloa, en donde la instrucción de Feliciano Castro Meléndrez al nuevo equipo de vigilancia es impedir a toda costa el acceso de reporteros a ciertas áreas, incluso el estacionamiento. ¿Acaso el legislador tendrá miedo que los comunicadores vean o escuchen algo que no deban? ¿No se supone que tendrían total apertura?

Se espera más

No convenció mucho el gobernador Rubén Rocha Moya a algunos periodistas de Los Mochis de que había avances en la investigación del crimen del columnista Luis Enrique Ramírez. Está bien la advertencia a sus funcionarios de que retiren las denuncias contra periodistas si las han interpuesto, pero sostienen que la medida más efectiva para inhibir los ataques es que no haya impunidad. Los días pasan y, como él reconoció, se borran las evidencias.

Lentitud jurídica

Será porque se han tomado el tiempo para argumentar de manera contundente la denuncia, pero el Ayuntamiento de Mazatlán se ha tardado en interponer una querella contra los exfuncionarios municipales que habrían provocado el juicio contra la empresa Nafta y el subsecuente desembolso de 141.8 millones de pesos como indemnización. No terminará mayo sin que pongan la denuncia, dice el secretario del Ayuntamiento.

Estragos de la sequía

Al productor agrícola le está causando mucho daño el fenómeno de la sequía en la región de Guasave porque ahora no solo enfrentan la posibilidad de que el próximo ciclo de siembra no sea normal por falta de agua, sino que eso traerá que los créditos que les otorga la Financiera Nacional se vean reducidos. Si de por sí tantito quieren para no soltar recursos. Según el 50 por ciento que tienen de almacenamiento las presas actualmente, les impide liberar todo el recurso.

Con cierto interés

Los rumores van y otros se fortalecen al interior del sindicato de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador (Japasa) debido a los conflictos internos. Se asegura que hay intereses del gobierno municipal, que encabeza Armando Camacho Aguilar, de generar división, toda vez que quienes han sembrado la inconformidad es gente que resultó sindicalizada cuando el alcalde fue gerente y hasta aseguran que conformarán otro sindicato.