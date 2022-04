Tercer piso

audima

Gobernador envía iniciativa para revocación. El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó en su conferencia semanera de este lunes que su gobierno ya presentó ante el Congreso del Estado de Sinaloa la iniciativa para la revocación de mandato para gobernador de Sinaloa. Entre los detalles que dio el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, mencionó que la consulta de revocación se podrá efectuar sólo cuando el 10 por ciento de los inscritos en la lista nominal lo avalen, además de la ratificación de 10 municipios (la mitad más uno), y dicho ejercicio deberá hacerse a los tres meses posteriores de los primeros tres años de gobierno. Rocha insistió en que a la par del análisis de la propuesta, a nivel nacional también se modifiquen los lineamientos que hagan más fácil este proceso.



Otra más. Dentro y fuera del Partido Sinaloense, en Ahome, empezaron a “chotear” tanto al gobernador Rubén Rocha Moya como al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda. A Rocha Moya porque dicen que “ya chole” con estar hostigando a Cuen Ojeda casi desde el inicio del gobierno. El colmo fue que ayer, en la conferencia semanera, lo acusó de estar trabajando en su contra, pero no lo destituye. A Cuen Ojeda no le va tan bien con los comentarios porque viendo todas las maniobras para disminuirle poder y los señalamientos del gobernador en su contra, no renuncia. Algunos pasistas ahomenses ya están planteando que es hora de la retirada de Cuen Ojeda del gabinete estatal, pero otros parece que lo están abandonando tras jurarle lealtad ciega.



Camina como pato y hace como pato. La versión de que el alcalde de Concordia, Raúl Díaz Bernal, abandonó las filas del PAS para integrase a las filas de Morena, volvieron a sonar fuerte este fin de semana, cuando se difundió una fotografía de la reciente reunión de líderes y representantes de Morena. Ahí se ve a Díaz Bernal entre los militantes de Morena. No obstante el expriista volvió a negar la versión y sostuvo que lo de la foto se trató de una reunión de cordialidad política, pues no olvida que llegó de nuevo a la alcaldía de Concordia, en alianza entre el PAS y Morena. Como sea, la administración municipal de Concordia inició esta semana difundiendo un video en el que se advierte que “la Cuarta Transformación se ve y se siente en Concordia”.



Cae en desacato. Luego que el pasado miércoles el Tribunal de Justicia Administrativa en la zona norte le notificó al alcalde de Guasave que el director jurídico que él nombró tenía que separarlo del cargo, ya que la síndica procuradora ganó la demanda que interpuso contra el Ayuntamiento, donde exigía que es a ella a quien le corresponde por ley dar ese nombramiento, hasta el día de ayer, el presidente municipal mantenía en el cargo a Luis Miguel González Valle, pues según Martín Ahumada Quintero, al exdirector jurídico no se le había hecho llegar la notificación del tribunal. Georgina Burciaga Armenta destaca que el presidente municipal está cayendo en una grave falta al hacer caso omiso a un mandamiento de la autoridad, lo que no solo traerá sanciones económicas para el gobierno municipal, sino que se podría llegar hasta un juicio político en su contra. Asegura que como Ahumada Quintero puso al jurídico en el cargo, él lo debe remover y como ya recibió la notificación del tribunal, no es necesario que el exjurídico también la tenga.



Elefante blanco. Desde hace cinco meses, según han señalado, la obra del pozo del sector Playa Sola, en la sindicatura de Cerro Agudo, Mocorito, se encuentra como elefante blanco, y desde hace alrededor de un mes, la comunidad no cuenta con agua potable, situación que ha sido fuertemente criticada, pues al haber sido construido con recursos del Ramo 33, la ciudadanía debería contar ya con este pozo en funcionamiento, por lo que la alcaldesa María Elizalde, junto con el gerente de la JMAPAM, Héctor Prado Ibarra, ya tendrían que haber visto cómo se echará a andar dicho pozo, principalmente porque la sequía está golpeando fuertemente al municipio y al parecer, lo único que falta para que este pozo cumpla su función, es la introducción del servicio de energía eléctrica, pues tiene todo para comenzar a funcionar.