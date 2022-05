Tercer piso

audima

Estrada, en soledad

Aun en medio de sus simpatizantes, el rostro del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, reflejaba desolación. Después de encontrarse brevemente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salió del hotel Lucerna al encuentro de un grupo de simpatizantes. Ahí le dio las gracias por el apoyo, pero ni las porras de sus simpatizantes (algunos funcionarios municipales) parecían reconfortar al munícipe.

Aún no es invitado

El lazo de amistad y cercanía que presumía el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parece que ya no es tan fuerte, pues a dos días de que llegue a Mazatlán para realizar otra supervisión a la presa Picachos, no le habían corrido la invitación. El Químico dijo ayer que desconocía si podría acompañar a López en su gira por Mazatlán. De que duele, duele.

Apapachado

El primero diputado que estuvo como invitado en el cabildo de Ahome fue César Guerrero, a días de que se pusiera al tú por tú con el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, cuando fue al Congreso por el juicio político que se le sigue. Se trata de la sesión en la que el alcalde Gerardo Vargas y los regidores aprobaron las reformas para la revocación de mandato. Dicen que la presencia de Guerrero tiene un mar de fondo.

Lamentan decisión

El dirigente de la Alianza de Transporte Urbano en Guasave calificó de lamentable la decisión del gobernador del estado de no aprobar que se actualice la tarifa de pasaje para estudiantes, la cual se mantiene en 3.50 pesos desde hace 10 años. Ricardo López Soto asegura que en Guasave los estudiantes representan el 60 por ciento de la demanda por ese servicio, por eso les pega esta noticia, pero por lo menos esperan que haya aumento en la tarifa general.

Mismas palabras

Reforzar los rondines de vigilancia es el mismo mensaje que ofrecen los directores de Seguridad en los municipios de Salvador Alvarado y Angostura, Sergio Lagunes Inclán y Juan Carlos Barraza Morales, respectivamente, situación que fue reprochada por el colectivo Marea Morada, quienes aseguran que ya deben emprender estrategias más reales y con mayor resultado en el tema de seguridad de las mujeres.