Tercer piso

En la práctica, la tan presumida austeridad republicana no existe dentro de la administración municipal de Mazatlán. Tan solo para la participación en el Tianguis Internacional de Acapulco, se pagó un módulo por 2.5 millones de pesos. Los funcionarios municipales están cargando a cuenta del erario gastos por casi 1.7 millones de pesos. Tan solo el secretario de la Presidencia, Loar Susek López, gastó 60 mil pesos en cuatro días.

Cuando menos, el exdiputado local Faustino Hernández tiene la misma postura del exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas de que en la elección del nuevo presidente del PRI en Sinaloa se debe de dejar a un lado la confrontación y abrir el espacio al diálogo para el acuerdo, para salir unidos y llegar fortalecidos a la elección del 2024. Si otros aspirantes están en las mismas, puede que el tricolor dé la sorpresa. Pero ¿habrá acuerdo?

Sacan del STASE a 50 trabajadores que pusieron demandas contra este sindicato para que no les descontaran más del 30 por ciento del salario que perciben por préstamos que pidieron. Lo trabajadores no daban crédito a esto, ya que creían que Teresa de Jesús Ochoa los iba a apoyar, pero no. Ante esto, los inconformes no se quedarán de brazos cruzados y amenazan con hacerle la vida pesada a la líder sindical.

La Junta de Agua en Sinaloa de Leyva tiene una semana sin energía eléctrica, tanto en las oficinas como en algunos pozos, por lo que 10 comunidades y más de 2 mil familias se quedaron sin el vital líquido. La CFE les cortó la luz porque le deben 2 millones 700 mil pesos, y aunque el gerente de la Jumapas, Guadalupe Castro, ha buscado al alcalde para que lo ayude con ese tema, solo le dice que no hay dinero.

La diputada local por el distrito 10 de los municipios Mocorito, Badiraguato y Navolato, Luz Verónica Avilés Rochín, mantiene el mensaje de no estigmatizar los pueblos de la sierra, porque asegura que no corresponde a la realidad, como fue reconocido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, reconoció que se requiere mucha inversión pública para superar las condiciones que tiene la sierra sinaloense.