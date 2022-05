Tercer piso

audima

Respaldo a viudas

Las viudas de policías recibieron el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aunque no las atendió de forma personal, sí lo hizo su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien se comprometió a que la controversia constitucional que interpuso el alcalde Jesús Estrada para no pagarles la homologación de las pensiones, no prospere. Golpazo para el alcalde de Culiacán.

Daños al erario

Como si el pago de 141.8 millones de pesos como indemnización para la empresa Nafta no fuera suficiente para afectar al erario de Mazatlán, ahora los representantes de esta empresa demandan 111 millones de pesos por intereses moratorios. El alcalde Luis Guillermo Benítez asegura que el Ayuntamiento ya inició una defensa en contra de esta demanda, pero, en base con los antecedentes, se puede temer lo peor.

Regresa Camacho

El que reapareció en Movimiento Ciudadano fue el excandidato a la alcaldía de Ahome Miguel Ángel Camacho. Fue en un evento mediático: la toma de protesta de Marco García Fox como coordinador operativo de MC en Culiacán. Sí que fue sorpresa, pero se van a dar otras porque algunos ven una alternativa real a ese partido si lleva a Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del asesinado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Por eso ya se acomodan.

Incumplen el 50-50

La dirigente del Onmpri en el estado, Irma Moreno Ovalles, lamentó que, a pesar de que la ley exige a los gobiernos respetar la paridad de género, ni el estado ni los municipios han cumplido con la famosa regla del 50-50 al momento de integrar sus gabinetes. Asegura que en los puestos de primer nivel debe haber la misma cantidad de hombres y mujeres, pero en la práctica no sucede, pues a las féminas las asignan a cargos de segundo nivel, dándole a los varones los más relevantes.

Sin resultados

Preocupante es que los productores agrícolas en la región del Évora digan que es mejor no solicitar rondines de la Dirección de Seguridad Pública para la temporada de trillas para evitar el robo hormiga o de cosecha. Andrés Urías, presidente del Módulo de Riego 74-I, asegura que para muchos es mejor que sea el productor quien cuide ser objeto de robos porque hasta ahora no hay ningún detenido como resultado de las acciones de seguridad.