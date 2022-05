Tercer piso

audima

Se defenderán

“Un abuso” es el calificativo que utilizó ayer el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, el también exlegislador local Édgar González Zataráin, para referirse a la demanda de la empresa que exige el pago de 111 millones de pesos por el retraso que tuvo el Ayuntamiento para indemnizarlos con 141.8 millones de pesos debido a la clausura de una gasolinera. Dijo que pelearán en los juzgados para dejar la demanda sin efecto.

Ya no saben

Muchos priistas en Ahome se quedaron en las mismas: ya no saben si habrá o no elección para la presidencia del PRI en Sinaloa. Cinthia Valenzuela no despeja esa incógnita porque dicen que lo que quiere es seguir con esa posición. Y el delegado nacional, Enrique Benítez, se desinfló. En esas condiciones, algunos están volando para otras opciones políticas o para el gobierno rochista. No ven reacomodos y se van.

Redireccionando

Apenas una semana atrás, el secretario de Salud, Cuitláhuac González, había señalado que el covid-19 estaba bajo control, y ayer debió, ante las evidencias, salir a alertar a la sociedad sobre un, hasta el momento, pequeño brote que ha obligado al cierre de algunas escuelas. Eso espera la sociedad de sus autoridades, que estén alertas e informen de los riesgos, y no que les den una falsa sensación de seguridad. Por cierto, ayer se informó de 680 nuevos casos.

Seguro no llega

En los municipios de Guasave y Sinaloa hay 47 escuelas que fueron vandalizadas desde el 2020, las cerraron a causa de la pandemia, y aunque todas cuentan con la cobertura de un seguro, hasta la fecha no lo han podido hacer válido. Jaime Carlos Hernández, titular de la SEPyC en esos municipios, reconoce que esos planteles dañados están sin luz o agua a causa de los destrozos que les causaron, pero ni así han podido lograr que el seguro cumpla para reactivarlas.

Muy adelantado

Del plato a la boca, a veces, se cae la sopa, dice un refrán, y esto lo debe saber muy bien el líder del Cesavesin, Samuel López Angulo, quien al presentar su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para adherirse al trabajo que ha venido realizando el diputado morenista Ambrosio Chávez, aseguran que ha estado comentando que ya casi tiene segura la candidatura a la alcaldía de Salvador Alvarado.