Tercera carta a las mujeres

Esta CARTA es de Doña María Hernández González y dice: El tiempo que vivimos está impregnado de cambios frenéticos en todos los aspectos de la vida humana. Las modas son cambiantes y difícilmente alcanzables, los criterios de vida son fácilmente mutables.

Todos estos cambios, si por un lado traen innegables beneficios, mejoras y facilidades, también presentan nuevos retos y desafíos y, en no pocas veces, acarrean incluso peligros mortales. Ante estos desafíos y a estos peligros se enfrentan y se exponen nuestras familias, las familias que tanto queremos, porque en ellas hemos visto crecer nuestras vidas.

La ideología de género es un peligro ingente, pues esa manera de pensar y de actuar afecta gravemente a la familia, por ende, a la sociedad. Me llama la atención cómo se habla de esa ideología como algo “bueno”, inocuo, que no daña. Basta ver comentarios de cronistas de radio y televisión y el cine magnifica, aún más, esta manera de pensar. No viene presentada como algo novedoso, como un avance a celebrar, pues nos dicen, con ella podemos vivir y desarrollarnos de una manera más libre, más placentera y más responsable pero con un poco que abramos los ojos, podremos ver que es un engaño, una forma sutil de decir mentiras con vestiduras de verdad. Esto hace que nos confundamos, que creamos que ser libre es caer en caminos de libertinaje, que el amor se reduce al deseo voluble y cambiante. Nos quieren hacer creer a nosotras las mujeres, que hemos sido engañadas por el natural hecho de ser mujeres y nos proponen que borremos toda diferencia, aún la natural, entre el varón y la mujer. Si hacemos esto, dicen, se va a acabar toda sumisión. El don de ser mujer es un don inapreciable que a cada una de nosotras nos toca descubrir, valorar, cuidar, defender y hacer respetar. GRACIAS.