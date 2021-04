Violando la Constitución

AMPLIACIÓN DE MANDATO. El acuerdo de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante el artículo décimo tercero transitorio, que fue adicionado y avalado primeramente por la mayoría del Senado de la República y este viernes por la mayoría de la Cámara de Diputados, violentando el artículo 97 de la Constitución general, en su párrafo cuarto, mismo que establece un periodo de 4 años improrrogable para la duración del mandato del presidente de la SCJN, exhibe los excesos de la mayoría de Morena y sus aliados en el Poder Legislativo, y el alejamiento del compromiso que hizo AMLO en campaña, de respetar la Constitución y promover la revocación de mandato, sometiendo a votación de la ciudadanía la permanencia o no en el poder.

El acuerdo jurídica y políticamente es un hecho grave; primero, porque no puede ni debe estar por encima de la Constitución un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial; segundo, porque viola flagrantemente una disposición expresa de la Constitución de la República; tercero, porque el Poder Legislativo, sin que el Poder Judicial se lo propusiera, invadió la esfera de mando y competencia del Poder Judicial, violentando la división de poderes, al extenderle el mandato al presidente de la Suprema Corte, pese a que la Constitución no permite prolongación del periodo de cuatro años para el que fue electo el presidente de la Corte.

Es un mal augurio y muy mala señal; un exceso impensable en quienes se decían comprometidos con la democracia, la división de poderes y el respeto a la legalidad y la constitución. ¿Qué necesidad de echar a perder las esperanzas que Morena levantó, cuando prometió que transformaría la vida pública, combatiría la corrupción y los excesos y erradicaría la ilegalidad y antidemocracia? ¿En dónde se extraviaron los compromisos democratizadores de los morenistas?

Al menos Porfirio Muñoz Ledo, así como la diputada Lorena Villavicencio, entre algunos pocos legisladores de Morena, tuvieron la decencia y congruencia de oponerse a ese exceso y a ese desfiguro; decencia y congruencia que no han tenido la mayoría de diputados y senadores de Morena, entre ellos las y los legisladores de Sinaloa, que como en los tiempos de los excesos y desfiguros del PRI, como los avestruces, mejor esconden la cabeza. ¿Será?

LEVANTADEDOS. El apodo de diputados y senadores levantadedos se lo ganaron primeramente los del PRI, que como fiel corderos, alzaban la mano a todo aquello que les ordenaban desde la presidencia de la república. Y por lo visto, nada ha cambiado en este país en lo que respecta a la subordinación de la mayoría de integrantes del Poder Legislativo a las instrucciones del Ejecutivo. No debaten, no razonan, no piensan, ni escuchan, solo levan el dedo. ¿O no?

TEMA VEDADO. En el debate de los candidatos y candidatas al Gobierno del Estado de Sinaloa, como si no existiera la problemática de la narcoviolencia y la presencia del crimen organizado en la entidad, ninguno se refirió al tema de la inseguridad, lavado de dinero, adicciones, narcotráfico y narcopolítica. Siendo uno de los flagelos más grandes, que le ha generado a Sinaloa una fama mundial de ser tierra de connotados narcotraficantes y grandes cárteles de la droga, sin embargo, no mereció la atención, propuestas ni compromisos de las y los contendientes. Se hicieron como que no ven ni escuchan que Sinaloa tiene una fama bien ganada de ser tierra de producción y comercio de drogas. ¿O no?