Adiós a las Juntas de Conciliación

REFORMA LABORAL. Recientemente el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Constitución de Sinaloa, con el fin de adecuar la Constitución local a la reforma aprobada en mayo del 2019, para desaparecer las Juntas Locales (y la Federal) de Conciliación y Arbitraje, y crear a su vez los Centros de Conciliación y Registro Laboral. En otras palabras, lo que el Congreso del Estado aprobó la semana pasada se había legislado ya en materia federal, con una reforma constitucional y una reforma a la Ley Federal del Trabajo, para modificar los procedimientos en materia laboral.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tenían como base jurídica el artículo 123 constitucional, que fue aprobado en 1917. Posteriormente con la primera Ley Federal del Trabajo aprobada en 1931 se legisló la conformación tripartita de estos órganos jurisdiccionales que dependían del Poder Ejecutivo, y esa era la contradicción: que teniendo atribuciones judiciales, estuvieran estructuradas dependientes del Poder Ejecutivo. Además, con el paso de los años se confirmó que la conformación tripartita de las autoridades del trabajo no ayudaba en la impartición de justicia, al revés, era una dificultad y tendía a retrasar más los juicios y no beneficiaba la profesionalización de los tribunales laborales y sus decisiones. Por ello se aprobó transferir los conflictos de trabajo a tribunales estructurados en el Poder Judicial, y que sean jueces de lo laboral quienes conozcan de los conflictos entre trabajadores y empleadores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sinaloa es de los estados que va retrasado en la aplicación de esta reforma; toda vez que desde el principio se contempló un plazo de 3 años para la aplicación de la misma, que vence en mayo del 2022. A la fecha son 8 estados los que tienen juzgados laborales, que son Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Campeche y Chiapas. Para octubre del 2021 se espera que 13 estados más se sumen a la implementación de esta reforma y en 2022 los 11 restantes. A la par que se decreta la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se crean los juzgados laborales, se integrarán los Centros de Conciliación, toda vez que los trabajadores, antes de promover una demanda deberán acudir a una autoridad de conciliación y solicitar su intervención para tratar de llegar a un arreglo previo al juicio, y solamente si no hubiera conciliación y así lo certifica el conciliador, se pueden promover las demandas.

Todos los casos que ya estén en trámite ante Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán agotarse ahí, por lo cual durante años habrá Juntas de Conciliación y paralelamente juzgados laborales. Lo deseable es que esta reforma ayude a agilizar los trámites y resolver de mejor manera y más sumariamente los juicios del trabajo, que actualmente suelen tardar varios años; sin embargo, si no se destinan los suficientes recursos para garantizar la expedites de los procedimientos, si no se apoya a los tribunales que se van a crear y se burocratiza el órgano conciliador, seguirá igual de lenta la justicia del trabajo como lo es hasta hoy. ¿O no?

Y eso es lo que preocupa precisamente, porque el Congreso del Estado aprobó crear juzgados laborales y Centros de Conciliación sin etiquetar los recursos presupuestarios para garantizar que estas instancias operen con condiciones óptimas.

Hasta hoy la justicia laboral ha sido relegada y olvidada, y pese a que con la reforma de mayo del 2019 se prometió que las cosas cambiarían y mejorarían en esa materia, aún no aterrizan esas mejoras. ¿O no?