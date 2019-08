Alcaldes errados y desubicados

DESUBICADOS. Los tres alcaldes de Morena en las principales ciudades de Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, Guillermo Benítez (el Químico) y Willy Chapman, pierden las proporciones; sin tener la popularidad de AMLO, ni el respaldo social del presidente, intentan imitar algunos de las expresiones y confrontaciones de López Obrador con los medios de comunicación y otros sectores.

Cierto es que López Obrador ha hecho descalificaciones de algunos medios periodísticos y comunicadores, especialmente con el periódico Reforma, algunas veces con Proceso, con los medios “fifís”, como él les llama, ha confrontado y cuestionado a ciertos periodistas, convocándolos a ser como los hermanos Flores Magón, y a definirse a favor de la cuarta transformación. El presidente también se ha excedido al descalificar al medio que lo critica y convocar a la prensa a ser militante; sin desconocer que los Gobiernos del PRI y del PAN corrompieron todo, y que entre esas corruptelas iban algunos medios y había periodistas beneficiados por la corrupción y las prebendas desde el Gobierno, eso no resta el valor que tiene en la construcción de la democracia la prensa libre, y el importante rol que deben jugar los medios de comunicación para generar opinión informada y voces críticas.

Pero una cosa es López Obrador, quien tiene una amplia base social de respaldo, y aunque se equivoque la gente lo defiende aún en su error; sin embargo, ni Estrada Ferreiro, ni el Químico Benítez, menos Billy Chapman tienen popularidad suficiente para atenuar los efectos adversos de sus errores y excesos. Los alcaldes de Culiacán, Mazatlán y Ahome pierden proporciones, y no se dan cuenta de que no están en condiciones de imitar a López Obrador; que ganaron por el efecto AMLO, que no cuentan con el respaldo social suficiente, que no tienen liderazgos fuertes, ni amplia credibilidad, y aún así se ponen a imitar en lo local las descalificaciones y pleitos con los medios de comunicación.

Generalizan en sus denostaciones y, para restar efectos a las críticas que se les hacen desde los medios, a todos los acusan de “chayoteros”. Es real que había y hay periodistas que han sido privilegiados por algunos gobernantes, pero eso no disminuye la importante labor que juega la prensa y los medios en la democracia, la trascendencia de la información en la consolidación de la transformación social.

Están errando su estrategia los alcaldes de Morena en Sinaloa, aparte, están cometiendo errores y excesos que se les van a cobrar en las próximas contiendas. Todos seguramente van a querer seguir en la política, y así como van, difícilmente van a tener el respaldo social para volver a ganar una elección. ¿O no?

LA APUESTA. Seguramente algunos de los alcaldes en Sinaloa (y legisladores) se atienen a que AMLO volverá a aparecer en las boletas en 2021, y aunque aún está en discusión en el Senado si se empalmará la decisión sobre la revocación de mandato del presidente, con la elección intermedia del 2021, están apostando a que de nuevo la popularidad de López Obrador los lleve a la victoria en una siguiente elección, pero eso se ve muy remoto. Gran parte de los electores que dieron su voto a “ciegas”, en el cinco de cinco que les pidió AMLO, están desencantados, por decir lo menos, con los resultados que están dando algunos presidentes municipales y legisladores.

Hay frustración y decepción, sobre todo a nivel de las alcaldías, y eso les debería importar y preocupar. Es tiempo aún de corregir; ojalá lo entiendan.