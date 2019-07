Alianzas destapes

PREDESTAPE. Antes y ahora, los senadores han estado en primera línea para la postulación de candidatos a la gubernatura. De ese cargo salió en su momento Alfonso G. Calderón, Juan S. Millán, Mario López Valdez, entre otros. Por eso el informe presentado por los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro parecía el preámbulo de un destape. Se sabe porque lo ha manifestado abiertamente Rubén Rocha, que aspira a ser designado por Morena como candidato a la gubernatura en la elección del 2021. También es del conocimiento público, aunque sin confrontarse con Rocha, que Imelda Castro tampoco descarta la posibilidad de ser candidata.

Respeta las aspiraciones de Rocha, pero, acogida a las nuevas reformas de la paridad total en los puestos de Gobierno, sabe que se han fortalecido sus posibilidades.

Claro, Rocha le lleva delantera, por los acuerdos que ha construido, porque desde su postulación como senador empezó a trabajar para ser candidato a gobernador, sin embargo, con la reforma constitucional no solo Morena, sino el resto de los partidos políticos, deberán designar a mujeres en paridad como candidatas en la elección del 2021. Ese año estarán en juego 13 gubernaturas, 500 diputaciones, más de una centena de alcaldías y diputaciones locales, y aunque haya resistencia en los partidos, deberán elegir en la mitad de los cargos a mujeres, por lo cual al menos deben postular a seis mujeres en las gubernaturas.

Esa circunstancia no la vivió la exsenadora del PRI Diva Gastélum, quien también apostaba a ser candidata a la gubernatura por su partido, pero en aquel entonces no estaba en la Constitución la obligación de la paridad total. Ahora, en grado caso de que los partidos no postularan a mujeres como candidatas en el 2021, cualquiera de las aspirantes podría impugnar, porque es mandato constitucional la paridad total. Sin embargo, también es claro que Imelda Castro seguirá aliada con Rocha, y que solo estará en la ruta de la candidatura en caso de que a Rocha se le complicara el escenario. Aunque tampoco debe descartarse que Tatiana Clouthier busque una candidatura en 2021, y si bien le interesa la gubernatura de Nuevo León, Sinaloa no escapa de su interés, y la paridad total también favorece a Tatiana. ¿O no?

Al margen de las posibilidades, el informe de los senadores parecía un escenario montado para el destape: con viejos estilos y la cargada presente; mantas, porras, voluntarios y oportunistas, amigos y antiguos adversarios. Congregaron de “chile, de dulce y de manteca” la clase política gobernante, morenistas y priistas, universitarios, sindicalistas; antiguos amigos y rivales, aliados y peleados, teniendo a Ricardo Monreal y al gobernador Quirino Ordaz (también a Jesús Aguilar y Héctor Cuen) de testigos. ¿O no?

TEMPRANAS ALIANZAS. Llamó la atención la congregación de senadores; nunca en la historia habían venido tantos a Sinaloa, y menos para el informe de uno de sus compañeros. Es claro que Ricardo Monreal también trae proyecto, pero el suyo es para el 2024, y le interesa desde hoy colocar a senadores en la disputa por las gubernaturas, porque de esa manera fortalece sus aspiraciones. ¿O no?

Aparte, también Rocha e Imelda mostraron sus alianzas, particularmente el senador confirmó que sigue su cercanía con Jesús Aguilar y Florentino Castro, a quien recientemente favoreció con un nombramiento en la directiva para el seguimiento de la calidad de la educación.

Todos están haciendo alianzas, lo que preocupa es que en su entorno no se vean vientos de renovación ni cambios en las formas y grupos de poder en Sinaloa. ¿Será?