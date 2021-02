Alianzas entrampadas

ENTRAMPADA LA COALICIÓN. No ha podido cuajar totalmente la coalición Va por México, integrada por los partidos del PRI, PAN y PRD en Sinaloa, a pesar de que a nivel nacional anunciaron una coalición y que se acordó ir en unidad en la candidatura a gobernador y los distritos a nivel federal, aún no aterrizan los acuerdos en lo que respecta a alianzas en alcaldías. Las diferencias empezaron a surgir por el reparto de posiciones para cada partido político, además por el rechazo de algunos panistas a los nombres propuestos por priistas en las alcaldías de Culiacán y Ahome, entre otros. Faustino Hernández y Marcos Osuna no unen a los panistas y priistas, porque los del blanquiazul sienten que no se generan expectativas triunfadoras con esas candidaturas.

De por si la alianza Va por México tiene dificultades, porque Morena, en diversas encuestas muestra mayor intención de voto a su favor, no solo en Sinaloa, sino que en gran parte de las entidades donde se renovarán las gubernaturas. Aparte, la candidatura de Mario Zamora no es la más popular, ni siquiera en su partido, toda vez que Jesús Valdez era el que tenía mayor trabajo territorial al interior del PRI, mientras que Mario Zamora se movía más en la élite, y así aseguro la candidatura, y si las candidaturas a las alcaldías son también impopulares, como en el caso de Faustino Hernández, peor será el escenario para los priistas y sus aliados. ¿O no?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tan difícil la ven los mismos priistas que no han podido encontrar quién quiera ser el candidato en el séptimo distrito, en sustitución de Faustino Hernández, siendo que antes se peleaban en el tricolor por esa posición; sin embargo, hasta donde se sabe, le han ofrecido a varios connotados priistas ir en esa candidatura y no han aceptado.

¿Será porque no ven atractiva la formula de Mario Zamora y Faustino Hernández? ¿O porque sienten que en Morena disputarán con más fuerza mantener mayoría de la Cámara de diputados?

Lo real es que se les hace “bolas el engrudo” al interior de la coalición Va por México, aparte de que los nombres que se han destapado para encabezar la disputa de las alcaldías y la propia gubernatura, refleja que “la caballada está flaca”, en plena época de sequía.

Y no porque en Morena todo esté resuelto ni los nombres que se barajen sean todos electoralmente competitivos, pero, por ser el partido en el poder y el que más tiene intención de voto a favor, son decenas los registrados para cualquier puesto. ¿O no?

AMBICIÓN DE PODER. Dicen que el poder marea más que el alcohol, y es más adictivo, y algo ha de haber de cierto; en el ejercicio del poder la mayoría de los gobernantes suelen perder piso, prefieren escuchar halagos en vez de informes reales, y buscan eternizarse en el poder. En el PRI, que fue el partido que gobernó durante más de 70 años, lo vimos claramente, en el PAN, en los 12 años que estuvieron en la presidencia se advirtió también sus excesos. Y en Morena, ahora que son Gobierno, algunos de sus funcionarios están repitiendo los excesos de siempre.

No solo buscan reelegirse la mayoría, lo cual podría entenderse, sino que se registran paralelamente buscando diversos cargos; si no le atinan a un cargo, que sea a otro, el chiste es no quedar fuera del poder. Será que como decía un priista de viejo cuño, “vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”. ¿Será?