Alto riesgo en Sinaloa

SINALOA EN RIESGO. Algo, o muchas cosas, no hemos hecho bien en Sinaloa en el tema de la pandemia, cierto es que el primer caso de coronavirus en el país se confirmó aquí en la entidad, pero ello no era razón para que los contagios y muertes se multipliquen al nivel que lo estamos viendo en la entidad. Comparado con Sonora, Sinaloa tiene casi cuatro veces más contagios confirmados y decesos, tres veces más contagios que Chihuahua, 20 veces más que Durango y 12 veces más que Nayarit, que son los estados circunvecinos.

Sinaloa, a nivel nacional, solo es superado en contagios y muertes por la Ciudad de México, que está en primer lugar, el Estado de México que le sigue y Baja California; nuestra entidad ocupa el cuarto lugar en el país en número de contagios y en muertes por coronavirus, superando con más del doble los contagios de Jalisco y Nuevo León, y con 5 veces más las muertes por la pandemia, a pesar de que son estados con más habitantes.

Preocupa enormemente el nivel de contagio que se está viviendo en Culiacán y Navolato, que concentran la mayoría de los más de 413 casos y 45 muertes, reportados hasta el 18 de abril del presente. Junto a Sinaloa, además de la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México, aparecen Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Coahuila (en ese orden), como los estados con más contagios y muertes. Sin embargo, Sinaloa es un estado con mucho menos población que el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla; y sin embargo, el nivel de letalidad por coronavirus en nuestra región supera al de esas entidades, ya que Sinaloa, hasta ayer, tenía 11 por ciento de letalidad, en relación a sus casos confirmados, mientras que el Estado de México y Jalisco tienen el 6.6 por ciento, la CDMX el 7.7 y Nuevo León el 3.4 por ciento. Baja California, Puebla y Tabasco tienen también alta tasa de letalidad, igual que Sinaloa, por encima del promedio nacional, que también ha ido a la alza (de 8.6 por ciento) al confirmarse hasta ayer 650 fallecimientos y 7 mil 497 contagios confirmados en el país.

DESORDEN SOCIAL. Los sinaloenses siempre han sido atrabancados, retadores, y eso no ayuda en caso de que se ocupe orden social y obediencia a las reglas que nos marcan las autoridades de salud. Se tuvieron que endurecer las medidas, como la Ley Seca, porque alguna gente seguía en fiestas, reuniones y celebraciones, en plena emergencia sanitaria. A pesar de que se prohibió acudir a las playas, el desorden en las ciudades continuó, sobre todo en Culiacán. Alguna gente no cree aún que sea real la pandemia, otros por necesidad se ven obligados a salir de casa y varios desatienden las recomendaciones y cuidados, lo cual genera mayor contagio y muertes. Por unos, irreverentes e irresponsables, la llevan todos. ¿O no?

OBESIDAD Y DIABETES. Según mediciones que se hicieron en 2016, más del 70 por ciento de los mexicanos tenía sobrepeso y una tercera parte sufre de obesidad, que es la principal causa de la diabetes y la hipertensión. Y la prevalencia de estas enfermedades está contribuyendo negativamente para elevar el número de muertes por coronavirus. En Europa se habló de la edad madura de una gran parte de la población, y eso elevó su tasa de letalidad, acá en América, particularmente Estados Unidos y México, es la obesidad y diabetes los que no ayudan a sobreponerse al coronavirus. ¿Será?