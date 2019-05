Amenazas y violencia

AMENAZA DE TRUMP. Un día sí y otro también Donald Trump amenaza a México; primero fue el tema del muro que construiría en la frontera con México, luego el tema de los aranceles al acero, a productos agrícolas, entre otros. Después amenazó con cerrar la frontera, de hecho, por horas se mantuvo cerrada. La militarización de su frontera sur fue otra de las medidas, y ahora anuncia que a partir del 10 de junio del presente aplicará un arancel del 5 por ciento a todos los productos que provienen de México y que llegan a los Estados Unidos, ello, por supuesto, generará, si se aplica, un perjuicio a la economía del país, toda vez que México en sus importaciones y exportaciones es dependiente totalmente del mercado estadounidense.

arranques de Donald Trump también perjudican a los estadounidenses; de hecho, ha tenido que subsidiar a sus agricultores porque en la guerra comercial que Trump ha declarado también a China ha afectado la economía de sus propios productores. Igual afectará otras áreas comerciales en su país que están muy relacionadas con el intercambio comercial de México, pero no parece importarle. Los arranques, la prepotencia y la bipolaridad en su Gobierno son los que caracterizan al presidente estadounidense.

El problema es que en México el Senado de la República se alistaba para ratificar el tratado comercial firmado en Norteamérica en noviembre pasado; incluso ayer se había anunciado por el presidente López Obrador que se agilizaría el proceso de ratificación de ese tratado comercial, sin embargo, enrarece y genera inconvenientes el anuncio de los nuevos aranceles a México porque, ¿cómo ratifican los legisladores un tratado comercial, paralelamente a la aplicación de medidas represivas, que sin justificación tomará el presidente estadounidense?

En el Gobierno de AMLO no han querido caer en la provocación ni personalizar el debate con Donald Trump, no lo hace el presidente ni el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quizá ello sea un estrategia inteligente; sin embargo, las piedras y dificultades que pone en el camino el presidente Trump son una realidad, y sus ofensas y dislates también. ¿O no?

VIOLENCIA AL ALZA. En los últimos días en Sinaloa, particularmente en Culiacán, se vive un repunte de la violencia; se calma un tiempo y repunta en la mayoría de los meses. Pese a los cambios de Gobierno, la presencia del crimen organizado sigue intocable, el aumento de adicciones, lavado de dinero, narcomenudeo y armamentismo también. Quizá es poco tiempo del Gobierno federal como para dar resultados en seguridad, se entiende que si llevó años la descomposición del tejido social, igual tardará en recomponerse. Sin embargo, a la fecha no queda claro cuáles son los cambios de estrategia; la militarización como respuesta y combate a la narcodelincuencia en Sinaloa tiene décadas, desde la operación Cóndor que se impulsó a fines de los 70.

En Sinaloa durante décadas la milicia ha estado al frente del combate al narcotráfico sin lograr los resultados buscados; al contrario, ha aumentado el comercio ilegal de drogas, se han multiplicado las adicciones y los cárteles también. Más de 20 mil efectivos se desplegaron con la operación Cóndor, que lo único que logró fue desplazar a los narcotraficantes a otras zonas, sin mermar sus utilidades, al contrario, multiplicando sus ingresos y mercados.

Hoy AMLO, además de la militarización, apuesta al apoyo de jóvenes para que no se involucren en actividades delictivas. Ojalá tenga éxito, aunque el reto se ve mayúsculo. ¿O no?