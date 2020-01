Amenazas de guerra

Tiempos de guerra. Paradójicamente, mientras millones de familias se preparaban para celebrar el inicio de Año Nuevo y se invocaba en los hogares la paz, armonía y felicidad, el mundo se tensó por los ataques entre Estados Unidos e Irán, que generó la muerte del líder de las fuerzas Quds iraníes, el general Qassem Soleimani, el segundo hombre más poderoso en Irán, después del Ayatola Ali Jamenei. El viernes 27 de diciembre, en plena época de paz y fiestas navideñas, mediante un dron MQ-9 Reaper, que es un avión armado de larga autonomía y pilotaje remoto, que puede portar bombas y misiles, con autorización del presidente Estadounidense Donald Trump, se lanzaron misiles que atacaron el convoy donde iban a Soleimani, perdiendo la vida también en ese ataque el vicepresidente de las milicias chiitas iraquíes, Abu Madhi. Ante ello, el presidente de Irán, Hassan Rouhani ha advertido que harán que Estados Unidos se arrepienta de haber reiniciado la guerra, mientras que amenazan con una dura venganza contra Estados Unidos. A su vez, Donald Trump ha respondido que tienen ubicados 52 puntos estratégicos de Irán, mismos que podrían ser atacados en caso de que Irán cumpla sus advertencias de atacar puntos neurálgicos de los estadounidenses.

La tensión mundial es muy fuerte por la inminencia de una nueva guerra que afecta no solo a los países involucrados, sino a toda la humanidad y, sobre todo, a las regiones aledañas, como es el caso de México con los Estados Unidos. Por lo pronto, las repercusiones de esta guerra ya empiezan a sentirse, con la caída de la bolsa y precios en los mercados, así como el aumento de los precios del petróleo. Y lo que falta, sobre todo en pérdidas de vidas humanas, porque es de esperarse muchos más ataques entre las partes, afectaciones en la seguridad mundial, en la economía y en todo.

México, de una forma u otra, será alcanzado por la repercusiones de esta guerra, y será vulnerado en su seguridad y en su economía. Ojalá la tensión disminuya, pero no sé cómo pueda ser así, porque la muerte del líder Soleimani para los Iraníes es una provocación que exige su venganza. ¿Será?

Cantábamos villancicos e invocábamos la Paz, y ni cuenta nos dimos que afuera, en nuestro entorno cercano, los estadounidenses comandados por Donald Trump e Irán, con el ayatola Ali Jamenei, se declararon la guerra. Mal pronóstico para la seguridad mundial en el 2020. ¿O no?

Repercusiones en México. El tema y problema es que si la tensión mundial sigue y los conflictos bélicos de Estados Unidos también, no solo para los estadounidenses hay riesgos, también para los mexicanos. No solo porque compartimos una amplia frontera, que nos coloca en condición de vulnerabilidad, sino porque millones de mexicanos viven en esa nación, además, nuestra economía es totalmente dependiente de la economía estadounidense, nuestras importaciones y exportaciones tienen como principal origen y destino a los EUA. Y por ello también, es muy complicado el escenario que se avecina para México, apenas estábamos celebrando que el diciembre el senado mexicano había ratificado el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, y esperábamos en corto plazo la ratificación de los Estados Unidos de dicho acuerdo comercial, sin embargo, repentinamente el escenario cambió, y las prioridades y consecuencias económicas se van a modificar drásticamente en tiempos de guerra. ¿O no?

Lo peor es que Donald Trump empiece a condicionar a México y le exija que tome partido en la guerra de Irán a cambio de seguir con los tratados comerciales. ¿Será?