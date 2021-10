Autos chocolates, contaminación y caos vial

MÁS AUTOS Y CONTAMINACIÓN. Según las estadísticas de Inegi, en el país, hasta septiembre del 2021, se calculaba que existía un promedio de 34.3 millones de automóviles, contra 728 mil unidades de transporte público. Esto significa que, cada vez más, en México se privilegia el uso del automóvil por encima del transporte público; a diferencia de lo que pasa en la mayoría de los países europeos, donde existe un excelente transporte público y muy poco uso del automóvil privado como medio de transporte. La falta de calidad del transporte público en la mayoría de las entidades del país, hace que las familias y los trabajadores busquen a como dé lugar el tener un carro para trasladarse a sus labores, y eso tiene un gran impacto en la contaminación, en el uso de energías no renovables porque la mayoría son automóviles con uso de gasolina, en el caos vial, en el deterioro de calles y carreteras, aparte del ruido y desorden en las ciudades.

Si consideramos que hay 131.4 millones de mexicanos, significa que por cada 3.8 personas (incluyendo niños y menores de edad), hay un vehículo particular en el país, y esto viene a cuento por el reciente acuerdo tomado desde la presidencia de la república, para efecto de regularizar los llamados “autos chocolates”, que son los vehículos importados que ingresaron ilegalmente a México, ya que si bien se dijo que solamente aplicaría para los carros americanos que ya están en el país, y en particular los vehículos que están en la zona fronteriza, como son las entidades de Baja California, Norte y Sur, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, entre otros, la verdad es que va a seguir el flujo de vehículos americanos y el ingreso irregular de los mismos al país.

El deficiente transporte público en la mayoría de los estados, salvo la CDMX, motiva que la población busque tener un carro para resolver sus necesidades de traslado, les sale caro, porque la gasolina es costosa, sin embargo, los horarios inapropiados y la mala calidad del transporte obligan a buscar, aunque sea, tener un carro chocolate.

Se entiende por ello que haya respuestas desde el Gobierno a las demandas históricas de particulares para regularizar sus vehículos, y es obligado tener un padrón oficial de los mismos, y buscar que contribuyan también con las autoridades municipales y estatales. Sin embargo, México debiese imitar a los países europeos, y buscar mejorar sustancialmente el transporte público y desestimular el uso del vehículo particular.

En mucho el calentamiento global y el exceso de contaminación por la quema de combustible tiene que ver con tantos vehículos que circulan en México, donde predomina el modelo estadounidense, del individualismo en el transporte de pasajeros, que cuesta más y que daña enormemente el ambiente. ¿O no?

AGENDA AMBIENTAL. La pandemia nos recordó que somos demasiado frágiles como humanidad, sin embargo, como se dice coloquialmente, vemos la tempestad y no nos hincamos, el exceso de parque vehicular es un ingrediente más del deterioro ambiental, y dentro de ello contribuyen no solo los autos americanos, sino los nacionales también. En realidad se requiere colocar como prioridad el cuidado del ambiente y adaptar y modificar las políticas públicas para ello. Por eso el tener como prioridad el cuidado de los recursos naturales, el freno de emisión de contaminantes, pasa por reeducar a la población para usar menos el carro, caminar más, pero también por mejorar sustancialmente el transporte público y desalentar el sobre uso de motores y carros privados. ¿O no?