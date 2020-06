¿Bien o mal en la pandemia?

¿CÓMO VAMOS EN LA PANDEMIA? La respuesta a la interrogante de qué tan bien o mal vamos con el coronavirus y muertes por esa causa en México, dependerá del cristal con el que veamos y del país con el que nos comparemos. Si consideramos que México ocupa el séptimo lugar por el número de muertes por COVID-19, diremos que no vamos bien; toda vez que México, considerando su número de población, está en la posición 10 en el mundo, y considerando su número de contagios contabilizados ocupa la posición 14. Sin embargo, hay países a los que les ha ido peor que a México. Sin duda entre ellos está Inglaterra, que tiene la mitad de la población que México y a nivel mundial tiene el tercer sitio en número de muertos por COVID-19 y una tasa de letalidad del 14 por ciento. Mal también le ha ido a Italia, con menos de la mitad de población que México y ocupa el cuarto lugar en letalidad y una tasa del 14.4 por ciento. Estados Unidos, aunque tiene el mayor número de muertes (117 mil 527 hasta ayer), su tasa de letalidad no es tan alta, es de 5.4 por ciento, considerando el número de contagios confirmados, que son más de 2.1 millones. Brasil ocupa el segundo sitio en contagios y muertes, sin embargo, según sus reportes de casos confirmados de COVID-19 (más de 850 mil), tiene una letalidad del 5 por ciento. En cambio, México, que casi no realiza pruebas de coronavirus, reporta más 142 mil casos y 16 mil 872 muertes (hasta el 13 de junio), lo cual significa una letalidad del 11.8 por ciento, que es el doble de la de Estados Unidos y Brasil.

Salimos mal también si comparamos a México con Perú. En ese país se realizan cuatro veces más pruebas para detectar COVID-19 que México, pese a tener la cuarta parte de la población que nosotros, y favorablemente para ellos, hay muchos menos fallecimientos por coronavirus (6 mil 308 hasta ayer), pese a tener 220 mil contagios confirmados. Mejor también está Chile, con muy baja letalidad (1.8 por ciento), tiene más casos confirmados de contagio que México y solo 3 mil 100 fallecimientos por COVID-19.

SIN SUFICIENTES DIAGNÓSTICOS. Algo que sigue llamando la atención negativamente es el bajo número de pruebas que se realizan en México para detectar tempranamente el contagio. Hasta ayer eran solo 401 mil, mientras que en los demás países son millones de pruebas; eso no permite adelantarse y actuar antes de agravarse el paciente, además de que genera un subregistro de casos. También con bajo número de pruebas, de los países europeos llama la atención Francia, que por cierto es el de más letalidad en ese continente (18 por ciento). Llama también la atención Rusia por su baja estadística de muerte, y la India pese a tener muchos contagios confirmados. Alemania y España sobresalen, que aun con muchos casos de contagios, se contuvo mejor la letalidad (sobre todo Alemania) en relación a Inglaterra, Italia y Francia.

Lo que también se observa es que en América, sobre todo EUA, Brasil y México van a concentrar los casos de contagio y muerte en los próximos días.

Y lo que resulta contradictorio es que en medio de la crisis y la parte más alta de contagio se reanuden las actividades en gran parte del país. Se convocó al encierro cuando casi no había casos, y ahora que hay por miles a muchos se les obliga a salir. ¿O no?