Cambios en el gabinete

DEPURACIÓN DEL GABINETE. La salida de Irma Eréndida Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, del Gobierno federal, parece la crónica de una destitución anunciada por AMLO; ya que desde la campaña electoral, conforme arreciaban los cuestionamientos a Félix Salgado Macedonio, excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, se señalaba que la secretaria de la Función Pública era promovente del cuestionamiento público y destitución por los Tribunales Electorales, en contra de Félix Salgado, por tener interés de que su hermano Amílcar Sandoval fuera ungido como candidato en Guerrero, en sustitución de Salgado, cosa que no ocurrió.

Aparte de ello, Irma Eréndida se desdibujó desde que fue exhibida en sus contradicciones en su declaración patrimonial, al mentir sobre sus bienes inmuebles, y no poder justificar el origen de los mismos, de acuerdo a sus ingresos declarados. Aunque pareciera que esa no fue la razón de su destitución, porque Manuel Bartlett, director de la CFE, también fue exhibido por la misma razón, y sigue gozando de la amistad y protección por el presidente; cosa que no sucedió con la secretaria de la Función Pública, que exoneró al mismo Bartlett por sus inconsistencias y falsedades en los bienes patrimoniales que ocultó.

Con las mujeres, según parece, es más rígido el presidente, porque igual con Rosario Robles han sido más determinantes en el juicio por corrupción, que en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a quien le han tenido muchas consideraciones en la Fiscalía federal, y le han dado canonjías en su proceso legal. De igual manera, contra Enrique Peña Nieto, porque para juzgarlo por la corrupción en la que incurrió no se ocupan consultas, ya que la aplicación de la ley y el castigo a los delitos no se somete a referéndum, simplemente se les juzga y se castiga a los delincuentes, y si Peña Nieto y otros expresidentes son responsables de delitos, aplícase la ley a secas y no se escuden en consultas. ¿O no?

Porque ya son varios años, y Peña Nieto sigue vivito y coleando, sin juicios, ni cargos en su contra; y ahora se dice que será mediante consulta que se definirá si se le juzga. ¿Será?

RENUNCIA FORZADA. La otra renuncia forzada en el gabinete es la de Gabriel García, el coordinador nacional de los Programas de Bienestar y de Apoyos a los Sectores Vulnerables. Gabriel García era uno de los hombres más cercanos de AMLO, por eso lo colocó en su programa estrella, que son los apoyos adultos mayores, jóvenes, becas, y demás programas que se distribuyen en todo el país y se coordinan con los superdelegados de cada entidad. Su destitución, sin duda, tiene que ver con los resultados electorales y la insatisfacción del presidente con los mismos, sobre todo en la CDMX y en el centro del país, porque aunque Morena ganó la mayoría de las gubernaturas en disputa, el perder escaños en la Cámara de Diputados, y sobre todo perder la mayoría de delegaciones en juego en la CDMX, fue un golpe duro para el presidente. Que un día sí y otro también arremete contra las clases medias “aspiracionistas”. Como si los políticos todos (o casi todos) no fuesen de clase media aspiracionista; o más que aspiracionistas, ambiciosos de poder. ¿O no?

Equivoca el discurso el presidente, porque las clases medias en todo el mundo han sido factor de cambio y transformación, y si no votaron hoy por Morena, deben revisar los porqués, en vez de estigmatizarlos y denostarlos. ¿O no?

