Cambios en reversa

ENDURECIMIENTO EN MIGRACIÓN. La migración es un fenómeno mundial que se agudiza conforme crecen las asimetrías, inseguridad y desigualdad; desde la prehistoria ha habido flujos migratorios de personas que buscan su sobrevivencia, y siguen esos flujos motivados por pobreza extrema, inseguridad, conflictos bélicos o sociales.

México es, sobre todo, país expulsor, hay inmigración al país, pero es mucho menor a la cantidad de mexicanos que salen en busca de mejores oportunidades; por ello es una contradicción que condenemos o descalifiquemos a inmigrantes centroamericanos, cuando históricamente hemos sido un país (que por falta de oportunidades y de una vida digna y segura) obliga a sus habitantes a buscar mejores condiciones de vida.

Más del 10 por ciento de mexicanos viven en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, donde residen más de 12 millones; ese alto flujo de connacionales y de otras regiones que emigran al norte hace de los Estados Unidos el país con más inmigrantes en su territorio. Tiene cerca de 48 millones de inmigrantes, y en las últimas décadas centroamericanos y mexicanos representan la “marea humana” de inmigrantes que desean ingresar a Estados Unidos.

Desde hace varios años EUA viene endureciendo sus medidas para evitar el ingreso de mexicanos y centroamericanos a su territorio, pero se han agudizado con Donald Trump, quien, desde su campaña, ha emitido calificativos discriminatorios y denostativos contra los migrantes. Es verdad que muchos países han endurecido el cuidado de sus fronteras y que en el mundo el flujo de sirios, africanos, iraquíes, afganos, junto a centroamericanos y mexicanos, va en aumento; casi siempre la emigración es de países con conflictos bélicos o con pobreza a países con mayor desarrollo económico y seguridad.

Si bien es necesario mantener la estabilidad económica y preservar los acuerdos comerciales con EUA, no debiera esa necesidad llevar al Gobierno de México a olvidar su exigencia histórica de un trato digno y respetuoso de los derechos humanos de los migrantes. Porque ceder a las peticiones de Trump en materia migratoria es retroceso, reprimir a inmigrantes y defensores de sus derechos también lo es.

Marcelo Ebrard, en aras de no romper los acuerdos comerciales con EUA, está caminando por una franja riesgosa, que puede llevar al país a retroceder en su política migratoria. Históricamente hemos demandado trato digno a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, y paradójicamente, aparte de que no los está tratando bien el presidente Trump, estamos cediendo para hacer el trabajo sucio frente a inmigrantes centroamericanos. ¿Será?

El perfil del nuevo titular del INM confirma que la política que se aplicará en adelante es de dureza, Francisco Garduño, el nuevo designado es experto en sistemas carcelarios, desde 1972 ha trabajado en el Gobierno, y últimamente en áreas de readaptación y reinserción social. ¿Será que los inmigrantes van a ser equiparados y tratados como delincuentes?

EN REVERSA. Si a nivel nacional hay preocupación por las decisiones que se están tomando en varias áreas, en lo local la preocupación es mayor; los alcaldes de Morena, sobre todo en la capital y principales municipios de la entidad, no muestran la sensibilidad debida, ni impulsan los cambios acordes al proyecto enarbolado por Morena. El nepotismo no es transformación, la arbitrariedad y la intolerancia tampoco. El poder los cambió a ellos, pero para retroceder, y parecerse en sus actos a los gobernantes del PRI-AN que tanto criticaban, y que tanto hartó a la ciudadanía. ¿O no?

Lo peor es que nadie pone orden, hacen y deshacen los alcaldes de Morena. ¿O no?