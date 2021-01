Centralismo partidista

CENTRALISMO POLÍTICO. No habiendo presidente de la república priista, se supone que quienes tienen voz en la definición de candidatos del PRI son los gobernadores en funciones, que en el caso de Sinaloa es Quirino Ordaz. Sin embargo, según trascendidos, el mandatario no definió, sino que lo hicieron a un lado en la decisión del candidato Mario Zamora, toda vez que se sabe no llevan buena relación el senador y gobernador. ¿Será?

Aparte, fue conocido que Quirino Ordaz apostó por la designación de Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación Pública y Cultura, mismo que no fue avalado por la cúpula del PRI, ya que en particular no lo aceptó el dirigente nacional Alejandro Moreno ni tuvo el apoyo del dirigente del PAN, Marko Cortez, ni de Jesús Zambrano, del PRD.

Lo que también se dice es que a Juan Alfonso le perjudicó su cercanía con Claudio X Gonzales, empresario con quien mantuvo cercanía en su desempeño como titular de la organización Mexicanos Primero. Sin embargo, al ser Claudio X Gonzales uno de los principales opositores a AMLO, se concluyó que sería perjudicial para su candidatura, que generaría mayor polaridad, y sería mal visto por el presidente que en el gobierno de Quirino Ordaz, con quien ha mantenido cercanía López Obrador, se apoyara a un aliado de sus adversarios. ¿Será?

Lo real es que a Quirino le tumbaron su precandidato, y como no construyó muchas opciones ni promovió el crecimiento de más liderazgos dentro de su gabinete, lo que se veía en su administración como una fortaleza, al ser solo el gobernador y su esposa las figuras políticas visibles, terminó siendo una debilidad, porque se quedó el mandatario sin muchas cartas políticas con las cuales jugar en la sucesión. ¿O no?

En el caso de Jesús Valdez, de quien se dijo también era apuesta del gobernador para ser designado precandidato del PRI, el golpeteo que sufrió de parte de Sergio Torres lo desgastó, aparte de que según se dice, desde la dirigencia nacional de los partidos de Va por México, analizaron sus puntos vulnerables y consideraron que serían rémora en caso de ser el abanderado a la gubernatura, y por eso lo descartaron. ¿Será?

Lo que también es real es que silenciosamente Mario Zamora fue tejiendo las alianzas a nivel nacional con los dirigentes, y construyó cercanía con los que decidieron, por ello una semana antes de su designación presentó un video con voces de senadores de todos los partidos promoviéndolo. Además, en un proceso político donde cada vez más las decisiones se toman de manera centralizada, anulando la presencia y decisiones de grupos políticos locales, lo que cuenta es lo que se construye desde el centro del país. ¿O no?

Como nunca, el ejercicio del poder y decisiones políticas se han centralizado en todos los partidos, no solo en el PRI, el PAN y PRD, también en Morena, Movimiento Ciudadano, el PT y el Verde, son los presidentes nacionales y las oficinas centrales que tienen en la CDMX el centro de definiciones de la mayoría de candidaturas, incluyendo las de alcaldías y diputaciones. ¿O no?

SORPRESAS. En el caso de los registros de los precandidatos a las alcaldías y diputaciones locales del PRI hubo sorpresas, particularmente en Culiacán, aunque se hablaba de Rosa Elena Millán, se mencionó con fuerza a Aarón Rivas, quien parece no fue favorecido con la línea tricolor. ¿O no?

Y en Morena habrá que ver si también se animan a postular a una mujer para gobernar la capital del estado. ¿Será?