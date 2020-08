Cifras de engaño

EL AUTOENGAÑO. La mayor parte de las personas que se contagian de coronavirus en México no están contabilizadas ni registrados sus casos, porque no se practican la pruebas de PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) que es la prueba de diagnóstico que se ha usado durante años para detectar enfermedades contagiosas, y es la que se usa para medir los contagios de COVID-19 en el mundo.

El costo de la prueba varía dependiendo donde se haga, la que menos cuesta en Sinaloa vale 1,400 pesos, en otras partes el costo va de 2 hasta 4 mil pesos. En los hospitales públicos del sector salud no tiene costo, pero es tardado y es complicado para la mayoría acceder a la misma.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

A pesar de que son pocas las pruebas que se han practicado en México, ya rebasamos el escenario más catastrófico que proyectó el subsecretario Hugo López-Gatell en junio, al contabilizarse hasta ayer más de 60 mil muertes por COVID-19 y más de 556 mil casos de contagio, y eso que solo se han practicado 1 millón 253 mil pruebas en todo el país.

Si todos los contagiados se hicieran la prueba, significaría que casi la mitad salió positivo (porque son casi 600 mil confirmados y 1.2 millones de pruebas practicadas), pero no es así, la realidad es que los contagios en México, (como el propio López-Gatell lo reconoce) son muchísimos más que los confirmados. Las cifras en México deben andar en varios millones, pero son pocas las personas que tienen acceso a la prueba de diagnóstico, por las restricciones y costos de la misma.

De tal manera que vivimos en un autoengaño de cifras de casos de COVID-19 en México, ya que la mayoría de las personas, con síntomas leves o asintomáticos no quedan registradas como contagios, muchos no acuden a una institución de salud ni hay registro y control de sus casos; otros, si tienen medios, se practican una tomografía como medida de control, y tampoco se computan como casos confirmados, a pesar de salir positivos por ese medio, porque solo la prueba de PCR es la que se toma en cuenta, y de esas pruebas se practican pocas. Incluso en casos de fallecimiento, si la prueba no se practicó, aunque se hayan presentado todos los síntomas de coronavirus, tampoco se contabiliza el fallecimiento por COVID-19, de tal manera que también en las muertes hay subregistro.

En Sinaloa también se rebasó el escenario más catastrófico que se pronosticó. Al igual que en el resto del país son muchos más los casos de contagio y muertes que las contabilizadas, pero, según las autoridades estamos en semáforo naranja, aunque cada día más la enfermedad y la muerte nos ronde y nos sorprenda. ¿O no?

NORMALIZANDO LA MUERTE. De tanta muerte que vemos a nuestro alrededor, lo peor que nos puede pasar es que perdamos la sensibilidad al dolor y normalicemos la tragedia. Todos los días nos enteramos de casos de muertes por contagio, de personas valiosas que anticipadamente se nos fueron, no solo de personas vulnerables y de adultos mayores, también de jóvenes y personas sanas, como el caso de la doctora Dalia Gabriela Sosa, que estando embarazada se contagió, y a los 35 años falleció por COVID-19. Triste historia que confirma que no podemos bajar la guardia. ¿O no?

Preocupantemente, también los contagios en niños aumentan, con menos gravedad y letalidad que el adulto, sin embargo, al origen de la pandemia no había casi contagio de menores.