Complicaciones por el COVID-19

PREOCUPANTE ESCENARIO. Lo peor en México apenas viene, en el tema del contagio del Coronavirus. Si observamos lo acontecido en los otros países de Europa y en Estados Unidos, lamentablemente, no hay expectativas favorecedoras para las próximas semanas. Cierto es que desde el 18 de marzo en México empezó el cierre parcial de escuelas y algunas áreas de Gobierno, y que fueron sumando decisiones para ir suspendiendo todas las actividades no esenciales, decretándose cierres de comercios, oficinas, lugares de recreo, hoteles y fabricas del 30 de marzo al 30 de abril. Sin embargo, al igual que en Italia, España, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, entre otros, para cuando se acordó el cierre casi total, los contagios ya estaban socializados en varias comunidades, y los casos se irán multiplicando en los próximos días. Ojalá no sea así, pero todo indica que la curva de contagios será exponencial.

Hasta ayer sábado 4 de abril, México llevaba contabilizados 1 mil 890 contagios confirmados (por cada uno, multiplique no menos de 10 casos que son asintomáticos y no se computan) y un total de 79 defunciones, donde de igual manera hay un número de defunciones que seguramente no se confirman como COVID-19, por falta de pruebas y recursos para llevar un mejor control sanitario.

De un día para otro subieron 202 casos confirmados y 19 decesos, toda vez que el viernes se hablaba de 60 fallecidos y 1 mil 688 contagios confirmados de coronavirus en el país. Y por lo que se ve, cada día subirá más el número de contagios y defunciones, y entonces podría ser inmanejable la pandemia en México (como ya está siendo en otros países), y peor aquí, por las insuficiencias hospitalarias que arrastramos. Ojalá y no sea el caso.

Sin embargo, viendo el difícil escenario que están viviendo en Estados Unidos, Italia, Francia, España, Inglaterra y Alemania, el panorama es preocupante. Hasta ayer sábado había 312 mil 081 contagios confirmados y 8 mil 505 defunciones en EUA; 126 mil 128 contagios y 11 mil 947 defunciones en España; 124 mil 632 contagios y 15 mil 362 fallecidos en Italia; 89 mil 953 contagios y 7 mil 560 fallecidos en Francia, entre otros.

México todavía está muy atrás en contagios y fallecimientos, y qué bueno. Ojalá estemos a tiempo aún de evitar repetir la tragedia que estamos viendo en países con un sistema de salud y economías más fuertes que los nuestros. ¿Será?

PREOCUPANTE ESTADÍSTICA EN SINALOA. Sinaloa ocupa el segundo lugar en número de fallecimientos en el país, al tener un total de 10 de los 79 fallecidos hasta hoy. En un solo día sumó 5 más, acumulando el 12.6 por ciento de todos los fallecimientos en el país por coronavirus, y una tasa de letalidad del 13.5 por ciento (muy alta) al tener sólo 74 casos confirmados y 10 fallecimientos por la pandemia. Sinaloa, en número de fallecimientos, solo está por debajo de la Ciudad de México, que tiene 17 fallecidos, con 469 contagios; o sea, la CDMX tiene 6 veces más casos que nuestra entidad, pero tiene una letalidad de 3.6 por ciento, mientras Sinaloa está muy por arriba y con mayores casos de contagio en relación a entidades con más población, como es el caso de Veracruz, Michoacán, Baja California, entre otros.

ESPECULACIONES. Y en medio de la tormenta del COVID-19, no faltan especulaciones: que si habrá o no cambios en el gabinete de AMLO, que si se va o no Arturo Herrera de Hacienda; según dicen, el secretario de Hacienda no está cómodo en el cargo, pero esperará a que pase la emergencia. ¿Será?