Cónclave en Morena

CANDIDATURAS EN MORENA. Sorprendió este miércoles que la reunión de la dirigencia nacional de Morena, de quienes aspiran a ser abanderados en la contienda por la gubernatura en Sinaloa, no haya sido una convocatoria abierta. En particular, Gerardo Vargas, quien no fue convocado a dicha reunión, pese a que se ostentaba como aspirante a la candidatura por Morena, acusó que era un juego sucio el excluirle de la invitación. Sin embargo, no hace mucho tiempo Vargas Landeros se ostentaba como delegado en Sinaloa de Redes Sociales Progresistas (RSP), partido de nueva creación, que impulsó la maestra Elba Esther Gordillo. Incluso, hay imágenes de reunión con la maestra y de actividades donde Vargas Landeros promovía la creación de RSP en Sinaloa, y se le presentaba como el responsable de dicho partido en la entidad.

Aparte. Gerardo Vargas afirma que su afiliación a Morena fue desde 2017, sin embargo, todavía a inicios del 2018 Vargas Landeros buscó espacios de candidaturas en el PRI, incluso él mismo expresó en aquellas fechas que, por no dársele la candidatura al Senado en el PRI, se vería obligado a separarse del partido al que siempre perteneció. Por lo cual, es probable que aunque solicite este sábado el registro como aspirante a la candidatura de Morena, le nieguen la participación como precandidato a gobernador, bajo el argumento de su pertenencia a diversas organizaciones partidistas.

Una parte de los integrantes de Morena en Sinaloa, desde que manifestó su pretensión Vargas Landeros, expresaron rechazo a su precandidatura, su participación en el PRI, en Redes Sociales Progresistas, su rol como secretario de Gobierno y su desempeño en la política del estado no es del agrado de varios en Morena. Aparte de ello, lo que se dice es que López Obrador no ve con simpatías a Vargas Landeros, porque desde la contienda del 2018 se supo que intentó, con el apoyo de Yeidckol Polevnsky, suplir en la candidatura a Rubén Rocha Moya. Sin embargo, según los trascendidos, el propio AMLO frenó en aquel momento su ingreso como candidato de Morena. ¿Será?

Quizá por ello no le abrirán la puerta en Morena como precandidato a gobernador, toda vez que hay que recordar que en la misma convocatoria para elegir candidato a gobernador en Sinaloa se estableció que sólo cuatro irían a medirse en la encuesta, y si acudieron cinco a la reunión con Mario Delgado, aún de los que asistieron el miércoles hay uno que fue de relleno. ¿O no?

Los que sorprendieron también con su asistencia a la reunión fueron la diputada Yadira Marcos, porque ella había dicho que su aspiración era ser candidata a la alcaldía de Culiacán, y ni modo que esté como los pulpos: queriendo con sus tentáculos acaparar varios puestos. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro fue sorpresa por su impopularidad, en la capital no tiene el suficiente apoyo popular ni para la reelección, menos para ganar una candidatura a gobernador. ¿O no?

LOS RIESGOS. En Morena deben medir muy bien sus decisiones para las candidaturas. Si bien, son el partido en el poder, si se equivocan y lanzan a candidatos y candidatas sin arrastre popular, o con un amplio nivel de rechazo, les puede pasar lo que ya les pasó en Tamaulipas e Hidalgo, que pierdan las votaciones. AMLO no irá en la boleta, y algunos han dejado muy mal sabor de boca con su desempeño en los cargos;así que, si buscan repetir o elegirse a pesar del rechazo, en Morena pueden perder espaciossi van con candidaturas impopulares. ¿O no?