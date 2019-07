Conflicto en el Congreso

Con mi solidaridad a la familia y amigas de Magaly Reyes.

CUENTAS PÚBLICAS. Todas las cuentas públicas y ejercicio de los dineros de los municipios de Sinaloa contienen irregularidades, y eso es lo que tiene dividido al Congreso del Estado; porque la mayoría de Morena en el Poder Legislativo es partidaria de que se rechacen las cuentas de los 18 municipios, incluyendo las nueve que aprobó la Auditoría Superior del Estado, entre los que se encuentran los municipios más grandes, como Culiacán, Mazatlán y Ahome que, pese al cúmulo de observaciones que les hizo la Auditoría, les dio el aval favorable bajo el argumento de que se han solventado la mayoría de observaciones.

El jueves pasado subió de tono la discusión en el Congreso, se confrontaron legisladores del PRI y del PAN contra los de Morena, porque estos últimos son partidarios de no aceptar lo que dictaminó la ASE. El punto más álgido del debate se dio en torno a la cuenta pública de Culiacán, por la serie de observaciones que dicha cuenta recibió de la Auditoría, y que finalmente fue aprobada bajo el señalamiento de que aún había tiempo para subsanar observaciones y que han ido solventándose; sin embargo, los de Morena rechazan esa versión y reprueban esa y todas las cuentas del ejercicio de los dineros públicos en 2017.

Hay que recordar que la mayoría de Morena no tiene confianza en el trabajo de la Auditoría Superior del Estado porque su titular fue electa por una mayoría del PRI, bajo la línea del gobernador Quirino Ordaz al inicio de su Gobierno, y tampoco están de acuerdo que las facultades que anteriormente eran de los diputados ahora sean atribuciones de la ASE, y no del Legislativo, y eso seguramente será materia de un gran debate en la próxima sesión del Congreso.

Tampoco se puede olvidar que a la llegada de Quirino Ordaz a la gubernatura, el anterior auditor del estado, Antonio Vega, quien había sido electo por siete años en el Gobierno de Malova, fue removido, al ser forzado a presentar su renuncia, ya que el gobernador no confiaba en sus formas de trabajo. Igual ahora en Morena no tienen confianza en el trabajo que está haciendo la Auditoría y no se sienten representados por ellos, ni están conformes con su desempeño. ¿Será?

Así que en la última sesión del segundo periodo de sesiones del Poder Legislativo seguramente habrá una acalorada discusión entre los diversos legisladores, debatiendo sobre el tema de las facultades del Congreso, de las atribuciones de ASE, de la calidad de su trabajo y la desaprobación del ejercicio de los dineros. ¿O no?

MAGALY REYES. Feminista, activista, luchadora social, ferviente defensora de la interrupción legal del embarazo, del matrimonio igualitario, del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, del respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres, así fue Magaly Reyes, una mujer que no temió disentir, ni expresar abiertamente sus ideas. Murió y vivió con congruencia en sus ideales; discreta se replegó a dar su última batalla cuando una enfermedad aquejaba su cuerpo, serena y decididamente se mantuvo luchando por su vida.

Ganó muchas batallas por los derechos de las mujeres, sin embargo, este miércoles 24 de julio Magaly emprendió su última batalla y su último vuelo.

Su voz, su activismo, su presencia harán falta en la lucha de las mujeres. Abrazo solidario a su familia y amigos, sobre todo a su esposo, Arturo Zavala, y sus dos hijos. Descanse en paz.