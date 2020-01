Conflicto y visitas en Sinaloa

VISITA A SINALOA. La visita del secretario de Hacienda a Sinaloa, para recorrer los tres principales municipios de la entidad y dar el banderazo a importantes obras para el estado, tiene varias lecturas: primero, es un cambio en las formas como se condujo el gabinete de AMLO en 2019.

Hasta donde se observó, el presidente recorrió el país varias veces, y estuvo en Sinaloa en diversos momentos, pero sus secretarios salieron poco, incluso, en particular, el secretario de Hacienda suele ser más un funcionario de oficina, no es usual que recorra el país para inaugurar obras, menos para hacer política; lo suyo, generalmente, son la distribución de los dineros públicos. Sin embargo, Arturo Herrera vino a Sinaloa e hizo política, se reunió con empresarios de la entidad, se acompañó de inversionistas a nivel nacional, trasmitió un discurso alentador en materia económica para el 2020, queriendo generar tranquilidad y confianza en la sociedad y, sobre todo, en el sector privado.

Segundo, fue también un “espaldarazo” a Quirino Ordaz, a quien, si bien no le llegaron los fondos federales en los términos que el mandatario esperaba a fines del 2019 (tanto que el Gobierno no pudo cumplir con compromisos básicos, como el pago de aguinaldo a todos los servidores públicos), sí le dan “calorcito”, y seguro por eso vino Herrera para confirmar que lo apoyan. ¿Será?

Lo real es que el dinero federal llegó incompleto. Se dice incluso que el Gobierno del Estado tuvo que prestarle a la UAS para completar el pago de los aguinaldos, y que también por eso las finanzas del Estado quedaron “vacías”, sin poder pagar todos los pasivos que el Gobierno estatal tenía, incluyendo algunas prestaciones a trabajadores de honorarios, empleados sin base, en educación, salud y otras áreas.

Pero Arturo Herrera vino a tranquilizar las aguas y demostrar que, aunque el dinero no llegue como se debe, los Gobiernos federal y el del Estado llevan una relación armoniosa, donde todo es amor y paz y “abrazos y no balazos”. ¿O no?

La otra lectura es el poder político que se le quiere dar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera; siempre en un gabinete uno de los hombres fuertes es quien mueve el dinero, sin embargo, Herrera tiene, sobre todo, un perfil técnico, es más visto como un hombre de oficina que tiene reflectores, pero no hace política-política, sino que toma decisiones importantes; pero no es visto como un competidor, por ejemplo, frente a Marcelo Ebrard. Por lo que se ve, Herrera empezará a recorrer el país a nombre de AMLO, lo cual puede colocarlo en la lista de aspirantes a sucederlo. ¿Será?

CONFLICTO EN LA UAS. Donde también se observa cambio en las formas como piensan llevar su relación con Gobierno federal es en la UAS, pues el 2020 arrancó con declaraciones del rector contra Gobierno federal. Seguramente porque no le llegaron los dineros que esperaba y no pudieron cerrar el 2019 sin pasivos, no completaron el pago de aguinaldos y tuvieron que recurrir a préstamos del Gobierno estatal; también porque no hubo la asignación del presupuesto para la UAS en los términos que solicitaron. Por lo pronto, el rector afirma que el Gobierno federal va a restringir el pago de jubilaciones en la institución y también que recortó 22 mil becas a estudiantes de nivel medio. Mientras que el senador Rubén Rocha Moya desmintió que el Gobierno de AMLO quiera afectar la jubilación dinámica.

El conflicto está en puerta, veremos si continúa. ¿Será?