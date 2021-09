Conflictos en las Fiscalías

EXCESOS. No deja de sorprender y verse desproporcionada la acción penal emprendida por la Fiscalía General de la República, a partir de una denuncia promovida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en contra de 31 académicos y científicos de reconocida trayectoria. Alejandro Gertz Manero solicitó a un juez federal, del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, una orden de aprehensión en contra de 31 científicos por los delitos de delincuencia organizada, uso ilícito de atribuciones, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los hechos se sustentan en una denuncia hecha por la directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla-Roces, quien acusó a los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. de haber recibido recursos ilegalmente, provenientes del erario público. El conflicto data de inicios del 2019, primeramente por la pertinencia y funcionamiento del Foro Consultivo, y la normatividad que lo sustentaba, pero de ser un conflicto y diferendo académico y científico, ha terminado siendo una controversia penal y jurídica que se ha ventilado previamente en tribunales de amparo.

La desproporción es tratar como delincuencia organizada a los científicos, y pedir a un juez federal, de un penal de máxima seguridad, como es el Altiplano, que emprenda una orden de aprehensión en contra de destacados académicos porque, sin negar la posibilidad de que puedan existir malos manejos en algunos de los fondos destinados a la investigación científica, el tratar de equiparar ese ilícito con el narcotráfico o la delincuencia organizada, es un exceso.

El diferendo entre académicos siempre ha existido, también es real que no están exentos de corrupción algunos fondos de investigación o recursos canalizados a círculos académicos, sin embargo, en este caso se ven más motivaciones por diferendos personales y académicos que por ilícitos cometidos. Además, es un exceso equiparar el quehacer de los grupos de la delincuencia organizada con el quehacer de la comunidad científica. Si hay irregularidades o excesos en el uso de los recursos en grupos académicos, debe investigarse y sustentarse con pruebas, sin revanchismos ni excesos. Porque mientras en la calle hay grupos delincuenciales que sin pena ni gloria siguen operando, dirigentes sindicales o políticos corruptos que siguen en libertad, es desproporcionado querer encerrar en el Altiplano a profesores e investigadores de renombre. ¿O no?

Lo real es que la Fiscalía General de la República tiene muchas tarea en el combate de la verdadera delincuencia organizada, y se ve mal que se desvíe y se desfigure en causas penales sin el debido sustento y con excesos.

EL OTRO CONFLICTO. Y hablando de Fiscalías, en el caso de Sinaloa, seguirá la controversia en torno a la continuidad o no del fiscal del estado en su cargo, Juan José Ríos Estavillo. Si bien es real que el actual fiscal fue nombrado para un desempeño de 7 años, y todavía no concluye su encomienda, también es cierto que hay un desgaste de credibilidad por la falta de resultados en materia de esclarecimiento y castigo de los delincuentes en la entidad.

El fiscal ha dicho que no le han proporcionado los recursos humanos ni materiales suficientes para cumplir con las tareas encomendadas, y es verdad que por ser una figura nueva la de la Fiscalía, no ha consolidado totalmente su estructura; sin embargo, también es real que hay insatisfacción en grupos de búsqueda por las desapariciones que se han multiplicado en Sinaloa, y en familiares de las víctimas que no se sienten satisfechos con resultados de la Fiscalía. El conflicto sigue. ¿O no?