Consulta y encuesta en Morena

MORENA VS MORENA. El resultado de la encuesta que fue ordenada por el Tribunal Electoral para elegir a la dirigencia nacional de Morena no va a convencer a una parte de sus integrantes; es singular que la dirigencia nacional de un partido político no la elijan sus propios militantes, y que sea la autoridad electoral, y no las instancias internas, quienes organicen el proceso de elección, eso nunca se había visto en la historia del país.

Sin embargo, las confrontaciones internas y nivel de los desencuentros entre grupos de Morena impidieron que prevaleciera el diálogo y que acordaran una convocatoria para elegir a su directiva. Hubo intentos de diálogo entre Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján, que presidían el partido y el Consejo Nacional, pero no pudieron ponerse de acuerdo; después se impugnó el padrón de Morena, que se utilizó para realizar las asambleas distritales, que fueron invalidadas, al igual que todo el proceso. Ante ello, el Consejo Nacional acordó una dirigencia interina, encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, el cual debió preparar la elección de dirigencia. Como no se avanzó, se impugnó de nuevo ante el órgano electoral, que terminó organizando la elección de la directiva, porque al interior de Morena no pudieron acordar.

La encuesta ya está en marcha. En su primera fase se depuró la lista de quienes se registraron a la presidencia y secretaría general, y según informó el INE, Porfirio Muñoz Ledo, con el 41.7 por ciento de reconocimiento, encabeza la lista de preferencias; seguido de Mario Delgado, con el 27.1 por ciento; además de tres mujeres, entre ellas Yeidckol, que pasarán a la segunda fase; mientras en la secretaría general, son 9 personas que irán a la encuesta final.

De cualquier manera, el resultado no va a convencer a todos. Ya hay inconformes, entre ellos Gibrán Ramírez, que fue eliminado en la primera fase. Es tanta la división al interior, que nos recuerdan a las tribus del PRD, o peor, porque en Morena es más el poder que se disputa. ¿O no?

Lo único que los une es el apoyo a AMLO, pero la disputa al interior por el control del partido y las futuras candidaturas en 2021 y 2024 generan una guerra encarnizada, con graves descalificaciones entre ellos, tanto, que se acusan de actos de corrupción y del uso indebido de recursos públicos. Ganaron el Gobierno, y están perdiendo el partido, como vaticinó Luis H. Álvarez para el PAN cuando arribaron a la Presidencia.

El poder los une, y la ambición los divide. ¿O no?

ENCUESTA MODIFICADA. La Suprema Corte de Justicia, con votación dividida de 6 votos contra 5, acordó realizar la encuesta nacional que había propuesto el presidente al Senado para determinar si se va a enjuiciar o no a expresidentes. Sin embargo, la pregunta que acordó la SCJN es muy diferente a la que habían propuesto AMLO y el Senado, porque no se mencionan nombres en la pregunta que se hará a la ciudadanía, sino que la consulta es para definir si se está de acuerdo o no “en emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Es decir, la consulta no es para definir si se va a castigar o no, sino para abrir un proceso de esclarecimiento de decisiones tomadas por actores políticos. Es un galimatías de pregunta, y tan abierta, que no define nada. ¿O no?