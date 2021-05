Control político y corrupción en la UAS

ELECCIÓN DE RECTOR. El día de hoy se conocerá quién será el designado como rector en la UAS. Más allá de la denuncia por el control político, la falta de democracia al interior de la Casa Rosalina, la corrupción y desvío de dinero que hay en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el secuestro de la institución y la intolerancia a la crítica que existe al interior; importa considerar que los sinaloenses merecemos tener una educación superior con calidad y una institución universitaria con altos niveles académicos, donde las futuras generaciones se formen como los mejores profesionistas del país y del estado, con excelentes maestros, con libertad de cátedra, con respeto a la pluralidad de ideas, e investigadores que creen y reproduzcan conocimientos científicos.

La UAS es de las universidades más grandes del país, de las que más recibe recursos públicos, porque el subsidio federal y estatal se ha aumentado paulatinamente; sin embargo, sus niveles académicos, su desarrollo, producción científica y calidad de la enseñanza no corresponde a su volumen de estudiantes y maestros, ni a los recursos que recibe, y mucho menos se acerca a ser de las mejores universidades del país.

El secuestro de la UAS por un partido político (el PAS), el control y la antidemocracia que hay a su interior, donde se premia el activismo político, y se dan bases laborales y cargas académicas con criterios clientelares, priorizando la militancia partidaria y no el nivel académico, ha impedido que los jóvenes de Sinaloa encuentren en la UAS excelencia académica. Por ello los hijos de los rectores, de los gobernadores, de los funcionarios públicos, de los empresarios y quienes tienen poder económico, estudian fuera del estado y no se inscriben en la UAS. No creen en los discursos que da el rector Guerra Liera, de “alta calidad académica”. Es más, ni el mismo rector lo cree.

Por ello importa quien quedará como rector en la UAS, y por ello preocupa que Morena, y su candidato a gobernador Rubén Rocha Moya, estén legitimando el secuestro de la UAS, el uso político de la misma, la corrupción que hay al interior de la Casa Rosalina, la antidemocracia, intolerancia y represión a las voces críticas que en la UAS-PAS predomina.

Lamentable que por ganar la gubernatura, dejen de ver por la generaciones futuras y por los jóvenes de Sinaloa, que merecen tener una Universidad Autónoma de Sinaloa con excelentes maestros, con respeto a la pluralidad de ideas, con producción científica, alta producción de conocimientos, honestidad y democracia en su conducción. ¿O no?

EXIGENCIA. El secuestro y control político de la UAS por el PAS ha sido posible con la complicidad de gobiernos priistas, desde Jesús Aguilar, Mario López Valdez y Quirino Ordaz, que por temor o complicidad, permitieron la corrupción al interior y el uso político de la institución. Héctor Melesio Cuen, líder del PAS, creó su partido político con funcionarios de la UAS, obligando a maestros y alumnos a afiliarse, mismos que usan y movilizan en campañas políticas.

Cuen fue candidato primeramente del PRI, después del PAS, luego del PAN, y ahora del PAS-Morena. Él y su esposa serán diputados locales con el control de la UAS-PAS, y a lo mejor, de ganar Morena, Cuen será alto funcionario de gobierno.

En Sinaloa la corrupción se premia, no se castiga. Tan es así, que Morena que prometió combatir la corrupción en las universidades y barrer de arriba abajo la corrupción, terminó apoyando a corruptos como el líder del PAS. ¿O no?