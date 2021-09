Controversia e insatisfacción

CONTROVERSIA PARTIDISTA. En el PRI, al igual que en ciertos grupos morenistas, tomaron a mal la invitación de AMLO a Quirino Ordaz para que encabece las gestiones diplomáticas de México en España. El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, como si tuviera autoridad moral y un partido fuerte que defender, salió a declarar que “absolutamente nadie, puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones”, afirmando que no van a permitir intenciones del Gobierno de Morena para dividirlos, y que la “lealtad, y compromiso de un priista se demuestra al lado del partido”… Muy contradictorio el dirigente priista al declarar en ese sentido, cuando ha tenido un pésimo desempeño, con una votación decadente del tricolor y una dirigencia que acaparó los espacios para la élite partidista, empezando por el propio Alito, quien será diputado federal plurinominal, sin ir a buscar votos en tierra, solo por cuota partidista.

En estricto sentido, también en Morena hubo inconformidad, sobre todo del ala dura de los morenistas, que tomaron a mal el salvoconducto e inmunidad que seguramente trae consigo el nombramiento de embajador de México en España, para el actual gobernador; porque aunque quieran, no podrán cuestionar al gobernador por su desempeño, ni exigirle cuentas, como era la idea de algunos morenistas. Ya que el propio AMLO se ha encargado de defender su desempeño y pedir a la élite del partido que lo traten bien, ya que les ha dicho que “Quirino se ha portado bien” con el Gobierno de la 4T.

En círculos ciudadanos también hay controversia, si bien algunos avalan y ven bien el desempeño del gobernador, hay otra ala que cuestiona la falta de resultados en varios temas; entre ellos el de seguridad pública, porque el número de personas desaparecidas aumentó de manera significativa en su Gobierno, así como la violencia familiar y violencia sexual. También, en el tema de salud pública, por la alta incidencia de contagios y de letalidad en Sinaloa por la pandemia, así como la falta de formalización de contratos de personal del sector salud, entre otros temas que generan insatisfacción. ¿O no?

VIOLENCIA CONTRA MUJERES, DEUDA PENDIENTE. Uno de los temas que no satisface del Gobierno de QOC es la desatención a la violencia contra mujeres; si bien el gobernador se jacta de haber sido quien aceptó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, lo real es que esa decisión quedó en el papel, porque nunca se asumió como prioridad el freno a la violencia, la atención de la víctimas, la erradicación de la violencia familiar, el castigo a los agresores y la atención de la violencia sexual.

Lamentablemente, aún con la declaratoria de alerta de género, la violencia contra mujeres aumentó en el Gobierno de Quirino Ordaz, sobre todo en el caso de las mujeres que sufren violencia en el hogar, la crueldad en los feminicidios, la violencia sexual; tan solo en los datos que arroja la Fiscalía se advierte un incremento significativo, en la presente Administración estatal, del número de denuncias por esos ilícitos. Ello sin considerar que la mayoría de las víctimas no denuncian estas agresiones porque no confían en las autoridades y porque generalmente no hay continuidad en las investigaciones, ni castigos y esclarecimiento de los casos.

Aparte, como muestra de la incomprensión del tema, el Cepavif, que es una institución para la atención de las mujeres que sufren violencia en el hogar, lo enviaron a un lugar inadecuado, sin condiciones óptimas para atender a las víctimas. Retrocediendo en lo poco que había. ¿O no?