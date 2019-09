Controversia y humo blanco en la Cámara

CONFLICTO EN LA CÁMARA. Mucho debate y jaloneo hubo con la elección de la nueva Mesa Directiva en la Cámara de Diputados; según la ley orgánica, le corresponde al PAN la presidencia de la Mesa Directiva, por ser la segunda fuerza política. Sin embargo, Morena, como fuerza mayoritaria, intentó reelegir a Porfirio Muñoz Ledo y hacer una reforma exprés para mantenerlo un año más en ese cargo.

La Mesa Directiva encabezada por Porfirio concluyó su periodo el 31 de agosto. Se supone que antes de ello debía elegirse su relevo, sin embargo, la mayoría de Morena extendió el periodo de Muñoz Ledo hasta el 5 de septiembre para que en la ceremonia del informe del presidente López obrador no estuviera un panista como presidente. Después del informe, el propio Porfirio Muñoz Ledo, ante la controversia nacional que generó cuestionando los afanes reeleccionistas en Morena, manifestó que se retiraba de la pretensión de presidir la Mesa Directiva otro año. AMLO también cuestionó que se hicieran reformas “a modo” en el Congreso, y calificó de vergüenza las formas como se intentaba ampliar el periodo de la Mesa Directiva. Sin embargo, Morena impuso su mayoría y si modificó la ley orgánica para efecto de que a partir del 2021 el periodo por el cual el grupo mayoritario presida la mesa directiva sea de año y medio.

Hay que recordar el PRD y el PAN, siendo oposición en el Gobierno de Ernesto Zedillo, promovieron las reformas a la ley orgánica para que los grupos minoritarios en la Cámara de Diputados estuvieran al frente de la Mesa Directiva, con una presidencia rotativa de un año, dependiendo de la fuerza de cada grupo, ello con el objeto de generar contrapesos en el Congreso; y le correspondió al propio Muñoz Ledo emitir un mensaje memorable como primer orador en el Informe frente a un presidente priista. El propósito era impedir que el grupo hegemónico acaparara todo el poder de la Cámara, y en aquellos años era el PRI quien quería tener todo el control.

La Mesa Directiva no es más que un órgano más de la Cámara, y es importante, pero no determinante, ya que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) es la que tiene en sus atribuciones definir el contenido y orden con el cual se abordan los temas en las sesiones; el presidente de la Mesa coordina, pero quien define el contenido es la Jucopo, y esta la preside Morena, por tener la mayoría de la Cámara de Diputados, actualmente es Mario Delgado el presidente.

Por lo tanto, dejar la Mesa Directiva en manos opositoras no le significa al grupo mayoritario perder el control, ni que se le vayan a imponer temas que ellos no acuerden, sin embargo, la tentación de tener todo el poder y no conceder nada a las minorías está presente en Morena, y eso no es buena señal. ¿O no?

Menos mal que ya salió “humo blanco” de la Cámara y finalmente, después de varios intentos, pudieron elegir a la diputada panista Laura Rojas como presidenta de la Mesa Directiva. Sin embargo, no dejaron de exhibir los legisladores de izquierda que una cosa es ser Gobierno; y otra, oposición; y que siendo mayoría las tentaciones reeleccionistas surgen, y el deseo del control total también. ¿Será?

Muñoz Ledo fue el tema de la semana, primero por intentar reelegirlo y luego por su expresión “folclórica” en la Cámara, donde literalmente les dijo a los diputados que “chin*** a su ma***”.