Crimen contra mujeres

Con mi solidaridad y afecto a la familia de Mariana Moreno

VIOLENCIA FEMINICIDA. Mariana era una joven de 17 años, preparatoriana, en plenitud de su juventud y con toda la vida por delante. Tenía una hermosa mirada y una bella sonrisa que fue apagada por manos asesinas, de quienes actúan al amparo de la impunidad y de las inacciones que prevalecen en la mayoría de los crímenes en Sinaloa.

Mariana no merecía morir, menos en las trágicas circunstancias en que aconteció su crimen; fue reportada desaparecida el 11 de diciembre, se activó la alerta Ámber y se divulgó por la familia el caso, pidiendo la colaboración de la ciudadanía. Muchas personas estuvimos a la expectativa, deseando que apareciera con vida; fueron cinco largos días de angustia, siempre con la esperanza de que volviera con bien. No fue así, el lunes 16 de diciembre, consternados, conocimos la noticia de que el cuerpo de una jovencita que fue encontrado en las cercanías de la comunidad Costa Rica correspondía a las características de Mariana. Era ella, y la tristeza, indignación e impotencia nos invadió, aún a quienes nunca la conocimos.

Su caso es el reflejo vil de la violencia feminicida que nos rodea, es muestra de la crueldad y criminalidad que padecemos; igual, el asesinato de la jornalera agrícola, también en la comunidad de Costa Rica, Sinaloa, que un día antes había sido asesinada por su pareja, que la torturó, violentó sexualmente y cercenó su cuerpo.

Esa es la extrema crueldad contra mujeres que debe frenarse, porque cuando en una ciudad y en un país se mata a las mujeres con esa saña, significa que todos los valores se han perdido, que el tejido social está roto, que no hay freno, ni se respeta la vida de nadie. Todas y todos estamos expuestos; hoy fue Mariana, mañana puede ser cualquiera.

IMPUNIDAD QUE OFENDE. En México, cada dos horas se asesina a una mujer, suman más de 10 mujeres asesinadas por día; es uno de los países con una tasa muy alta de feminicidios y violencia contra mujeres. Cada día, en muchos hogares las mujeres son violentadas, amenazadas con armas de fuego, golpeadas, objeto de abuso sexual, y en la mayoría de los casos la impunidad es lo que prevalece.

En Sinaloa la violencia contra mujeres ha venido creciendo, las denuncias de mujeres golpeadas, amenazadas de muerte, abusadas y torturadas va subiendo alarmantemente. La mayoría no denuncia, y sin embargo, las estadísticas de los casos que llegan a la Fiscalía confirman que las agresiones y violencia contra mujeres se ha multiplicado gravemente.

En los últimos 10 años en Sinaloa han perdido la vida más de 700 mujeres, todas ellas han dejado hogares enlutados, hijos en orfandad, hermanas, hermanos, padres y madres que no han podido superar la tragedia de perder a sus hijas por la violencia extrema y criminalidad que nos rodea. Lo peor, además del dolor de la ausencia, es la impunidad que prevalece en los cientos de feminicidios.

La misma Fiscalía reconoce que no ha podido esclarecer el 80 por ciento de los delitos y crímenes de mujeres; la impunidad sigue siendo la regla que prevalece y es, a su vez, la razón para que la violencia se multiplique, porque no hay freno, porque no hay castigo, porque no hay justicia.

Tampoco hay voluntad política. Cuando un crimen acontece, las autoridades salen a lamentar los hechos y hacer compromisos, pero pasan los días y se olvidan de las víctimas y de sus familias. ¿O no?