Crisis en el sector salud

CARENCIAS EN SALUD. Las carencias e insuficiencias en el sector salud venían desde años atrás; en la Secretaría de Salud desde la descentralización en septiembre de 1996, en el gobierno de Ernesto Zedillo, al transferir a las entidades la mayoría de los servicios, obligaciones y las relaciones laborales en el sector salud, se fueron acentuando carencias y precariedad, porque el Gobierno federal con el paso de los años fue descuidando el proveer de algunos insumos, de personal y de recursos suficientes para el funcionamiento óptimo de hospitales, clínicas y pago de prestaciones del personal de salud.

En el IMSS y en el Issste de igual manera se fueron acentuando las necesidades. El IMSS surgió en 1943, con la aprobación de su ley en 1942, se fueron creando hospitales y clínicas, y originalmente funcionó con abundantes recursos, sin embargo, para diciembre de 1995 se tuvo que modificar su normatividad, y se aprobó una nueva ley del IMSS -vigente desde julio de 1997-, que intensificó su descapitalización al transferir el manejo de las cuotas de pensiones a las Afores, y dejar solo para el IMSS las cuotas de servicio médico, que no son suficientes al crecer la demanda de atención de salud por enfermedades crónico degenerativas que son muy costosas.

El Issste, por las mismas, surgió en 1960 y fueron óptimos sus primeros años, pero modificó su normatividad por la carencia de recursos en marzo de 2007, agravando más su crisis porque también sus fondos de pensiones se fueron a las Afores, y el Issste quedó con mínimos recursos.

Así llegamos a la pandemia: con graves insuficiencias en la Secretaría de Salud, en el IMSS y en el Issste. La saturación de hospitales y falta de insumos era una realidad antes del COVID-19, y la falta de prestaciones del personal de salud también. La carencia de medicamentos, camas, laboratorios, quirófanos y de médicos existía antes y ahora. México, comparado con muchos países de Europa y Norteamérica, es de los que menos tiene personal médico y camas de hospital, y obviamente, con la emergencia sanitaria, las insuficiencias y carencias se hicieron más evidentes.

Aparte, llegamos en plena transformación del Seguro Popular al Insabi, este último no se acabó de conformar, pero el Seguro Popular si desapareció, y así, nos colocamos en el punto crítico del COVID-19, y las necesidades de más personal, instalaciones y recursos fueron más fuertes.

No es casual que México sea de los países con más alta estadística de contagio de médicos y muertes de personal de salud, las carencias acá son más fuertes, incluso, ni siquiera cuentan con instalaciones y áreas ventiladas, con los cubrebocas oficiales, las batas, lentes y demás insumos que recomiendan para atender a pacientes de COVID-19. El ejército blanco se está contagiando, y ello es grave. ¿O no?

PERSONAL DE CONTRATO. Aparte, en la Secretaría de Salud y en el Issste hay miles de médicos, enfermeras, camilleros y demás personal sanitario que no tiene ni prestaciones médicas ni seguridad social. No les reconocen como personal de base, a pesar de que tienen más de diez años trabajando y no suplen a nadie, no les dan prestaciones ni derechos, y los mandan a atender pacientes de coronavirus sin el equipo ni la protección adecuada. Ya hay personal de contrato que está contagiado, y si fallecen ni siquiera tienen asegurada una pensión para su familia, y algunos ni los medicamentos les dan. Grave es la situación con el personal de contrato en el sector salud. ¿O no?