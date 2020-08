Crisis política y económica

MAL PRONÓSTICO. La información dada a conocer ayer por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es una confirmación de que la situación económica del país en el 2021 será más difícil a la que estamos viviendo, y contrasta con las afirmaciones del presidente López Obrador respecto a que no es tan severa la caída económica y que la recuperación sería pronta.

Herrera crudamente comentó que no hay suficientes reservas para el 2021, que habrá recortes en el presupuesto de egresos de la federación y recortes para los estados; que debemos lidiar con la crisis más severa de las últimas décadas, motivada por la pandemia y los efectos económicos de la misma. Pronostica un panorama desalentador al señalar que las tres atenuantes que se tuvieron en estos meses (las coberturas de precios del petróleo, los fondos de reserva y los “guardaditos” del Gobierno) ya no se tendrán en el próximo año. Reconociendo que el PIB de México va a caer entre 7 y 10 puntos y que, por consiguiente, la deuda aumentará, aun cuando México no esté contratando más deuda.

Señaló que México tendrá que lidiar con las crisis gemelas más severas del último siglo: la sanitaria y la económica, advirtiendo que en 2021 no habrá colchón ni “guardaditos”, por lo cual el presupuesto que se enviará en los próximos días será el más austero de los últimos años.

En contraste con la información dada por quien dirige la Hacienda Pública en el país, el presidente López Obrador afirma que ya estamos saliendo adelante de las crisis de salud y económica provocadas por la pandemia de coronavirus. Argumenta que su optimismo sobre la situación del país se basa en que se están dando créditos y becas para enfrentar la crisis, además de las remesas que están llegando del extranjero, sobre todo de los Estados Unidos.

Aun cuando el presidente ha querido suavizar los efectos adversos de la crisis sanitaria y sus repercusiones económicas en el país, diversos organismos, incluido el Inegi, que es el que lleva el conteo estadístico en el país, han reconocido una caída del PIB de más del 17 por ciento en el segundo trimestre del 2020, proyectando que a México le tomará varios años recuperarse al nivel que estaba en materia económica antes de la pandemia.

El propio subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, muy cercano al equipo de AMLO, estimó que la economía del país podría contraerse entre el 8 y el 10 por ciento, y que en México hasta el 2022 se podría regresar a los niveles de producción que se tenían antes de la pandemia.

Lo peor, y lo que parecen no darse cuenta algunos sectores de la ciudadanía y del Gobierno, es que, entre más se prolongue el aumento de casos de contagio y de letalidad por coronavirus, mayores serán los efectos adversos de la crisis económica. Entre más severa es la crisis sanitaria en un país, mayores son los daños, no sólo en la pérdida de vidas, que es lo más doloroso, sino en las repercusiones económicas. ¿O no?

LA OTRA CRISIS. La otra crisis que se vislumbra en el país es en Morena, donde, por lo visto, la resolución del Tribunal Electoral para que el INE organice una encuesta abierta para elegir a su dirigencia nacional generará más división al interior y conflictos internos. Obviamente, esa decisión será en beneficio de Mario Delgado, quien parece que la “cabildeo” con el Tribunal Electoral, en perjuicio del grupo de Bertha Luján, que buscaba sólo votación entre militantes.