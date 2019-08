Cuentas reprobadas y alineación en Morena

CUENTAS RECHAZADAS. Con 17 votos a favor y 20 en contra, por primera vez el Congreso del Estado rechazó las cuentas públicas del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los 18 municipios de la entidad; mismas, que en su mayoría fueron aprobadas por la Auditoría Superior del Estado, entre ellas destaca la cuenta pública del gobernador, porque nunca en la historia de Sinaloa se había reprobado al Ejecutivo en el ejercicio de los dineros. Además, es la primera vez que el Congreso rechaza totalmente todo el uso de los dineros por las diversas dependencias de la entidad.

El tema dividió al Congreso, ya que se tuvo que votar en diversos momentos, en la primera de ellas quedaron empatados 19 votos a 19, y en la última votación, 8 diputados del PRI, 2 del PAN, sumados con 3 diputados de Morena, 2 diputados del PT y 2 diputados sin partido fueron vencidos por 20 diputados de Morena que cerraron filas para rechazar todas las cuentas públicas en Sinaloa.

Es un paso histórico, aunque no del agrado del gobernador, ni de los 17 diputados que se opusieron a la aplanadora que les aplicó Morena en Sinaloa. ¿Será?

ALINEACIÓN EN MORENA. El Químico Benítez, Estrada Ferreiro, así como la diputada federal Tatiana Clouthier y Merary Villegas, al igual que algunos diputados locales, se alinearon ya en apoyo al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien ha manifestado su intención de contender por la presidencia nacional de Morena.

Mario Delgado también cuenta con el respaldo de más de 115 diputados federales, con el apoyo de Ricardo Monreal en el Senado, y de muchos otros funcionarios en el Gobierno, como es Marcelo Ebrard, y en diversas entidades del país.

Por otra parte, Bertha Luján recorre el país en busca del respaldo de la militancia, y en Sinaloa cuenta con el apoyo de Graciela Domínguez Nava, coordinadora de los diputados locales, de Yadira Marcos y otros diputados federales; además, Bertha logró el respaldo de cerca de 80 diputados federales, encabezados por Alfonso Ramírez, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Ambos, Mario Delgado y Bertha Luján, están mostrando su fuerza, son los contendientes de donde se considera saldrá quien encabezará al partido en el Gobierno. Los dos tienen peso político y experiencia, sin embargo, la debilidad de Mario Delgado es su alineación temprana a un aspirante a la candidatura en 2024, como es Marcelo Ebrard, de quien es aliado desde 2005, ya que Mario Delgado estuvo en la campaña y fue secretario de finanzas en el Gobierno de Ebrard. Y es debilidad porque es difícil que desde ahora AMLO defina la sucesión presidencial, entregando a Ebrard la presidencia de Morena; aparte, Bertha Luján es de todas las confianzas de López Obrador, cercana a sus afectos, y si se lanzó a contender por la presidencia de Morena es porque seguramente primero lo acordó con AMLO.

Y aunque López Obrador dice que no se va a meter en la contienda de su partido, eso nadie lo cree, porque no va a perder el control del partido que gobierna junto a él, menos antes de la elección del 2021, en la que se disputarán 13 gubernaturas, 500 diputaciones federales, cientos de alcaldías y diputaciones locales. Así que meterá mano, porque es mucho lo que está en juego. ¿O no?

Y bajo esa lógica, Bertha Luján se convierte en la candidata con más posibilidades de triunfo en la contienda por la presidencia de Morena. ¿Será?