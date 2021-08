Debate por las vacunas de covid-19

POLÉMICA SOBRE VACUNAS. Al duelo permanente que hemos tenido desde hace año y medio, con motivo de la letalidad por la pandemia de covid-19, hay que sumar la polarización de opiniones y la descalificación a las decisiones, tanto de la ciudadanía hacia la autoridad, como entre la misma ciudadanía.

Hay mucho estrés por el encierro, el miedo a la enfermedad, el dolor por las muertes, los cambios de rutinas y eso se expresa en agresividad verbal. Hay debate permanente y confrontación de ideas; con el tema del regreso a clases presenciales se ha intensificado la discusión, y también con el tema de las vacunas, sobre todo ante la exigencia de las autoridades municipales, en Culiacán y en Mazatlán, al exigir los comprobantes de vacunación para acceder a ciertos espacios comerciales y lugares públicos.

Se ha estado promoviendo la presentación de amparos contra la medidas, y se han convocado a manifestaciones en los recintos municipales; tienen todo el derecho de no vacunarse contra la covid-19 los que no creen en las vacunas, o no confían que sirva para detener la enfermedad y muerte por covid. Sin embargo, también hay razones fundadas en las autoridades municipales, que para promover la vacunación de la población y tratar de frenar los contagios, están exigiendo que se presente el certificado de vacunación como requisito para acceder a espacios concurridos, comercios y eventos públicos.

Las vacunas de covid-19 hasta hoy, con todo y las prisas con las que se produjeron, es el único remedio científico con el que cuenta la humanidad para tratar de frenar la pandemia y la muerte por covid-19; se sustentan en investigaciones médicas, en pruebas y ensayos masivos, y la recolección de información científica y estadísticas de casos analizada por expertos en prevención y protección de la salud.

Descalificar los esfuerzos para producir las vacunas es un despropósito, con todo y las fallas que haya habido, con todo y la reducida efectividad que algunas vacunas puedan tener, con todo y que las nuevas variantes y cepas de la covid-19 puedan obligar a un refuerzo o nueva aplicación. El mayor reto que ha tenido la humanidad y los expertos en salud pública en los últimos cien años es la covid-19, y es urgente encontrar una cura efectiva y un vacuna que ayude a parar la agresividad de la enfermedad y las muertes.

Se entiende que haya gente que dude de las vacunas y su efectividad, se respeta que haya gente que crea en tratamientos alternativos como el dióxido de cloro u otros, pero asegurar que todos los enfermos de covid se puedan curar utilizándolo también es un despropósito. En principio porque a la fecha, no hay ningún tratamiento totalmente efectivo contra la covid-19, ni en la medicina alópata, ni en la alternativa, todos son tratamientos experimentales, y con algunos responden ciertos cuerpos y con otros no; la cura de muchos ha sido más por la respuesta del sistema inmune de cada persona.

Favorablemente, la mayoría de la población supera la enfermedad de covid-19, pero, nos duelen los casi 4 millones y medio de muertes en los últimos 18 meses; de los cuales México ha aportado más de 252 mil, siendo el cuarto país con mayor letalidad en el mundo, después de EUA, Brasil y la India.

No sumemos más agresividad verbal, el duelo permanente es razón suficiente para hermanarnos y tolerar nuestras diferencias. No hay verdades absolutas, menos ante una enfermedad que nos rebasa, ¿o no?