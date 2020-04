Debate sobre Ley de Amnistía

POLÉMICA SOBRE LEY DE AMNISTÍA. Generar una Ley de Amnistía para beneficiar a quienes no tuvieron oportunidad de acceder a una buena defensa o fueron condenados injustamente es buena causa, lo inoportuno, y quizá por ello la polémica, fue hacerlo en medio de la pandemia; además de negarse el Senado a debatir otros temas que son de vital importancia para apoyar a los sectores que han perdido su empleo o se quedaron sin ingresos como producto de la contingencia sanitaria. Aparte, es incorrecto engañar con los efectos inmediatos de una ley y sus alcances, porque se comentó que con la misma se evitaría el contagio de coronavirus en los centro penitenciarios y que se reduciría el hacinamiento, lo cual es inexacto, ya que la Ley no es de aplicación directa ni inmediata, mucho menos universal para los internos.

En sus propios artículos transitorios, la Ley de Amnistía establece la creación de una comisión integrada por el Ejecutivo Federal y el Consejo de la Judicatura, que atenderá los casos de solicitudes de amnistía, dando un plazo de 60 días para su creación y de 4 meses para la resolución de las solicitudes. Además, los supuestos son en delitos del orden federal donde no se haya respetado el debido proceso y estén relacionados con narcomenudeo, interrupción del embarazo, delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas, robo simple no reincidente, sedación y delitos políticos. Por lo cual, esta ley solo aplicaría para los pocos casos de internos que tengan sentencia federal para este tipo de delitos, lo cual no es común y es un porcentaje muy pequeño.

Hay que recordar que con el nuevo código único en materia penal, las cárceles ya fueron despresurizadas, toda vez que la reclusión en cárcel es la excepción y quedó para delitos graves; además, los penales tienen más personas que incurrieron en delitos del orden común, en la cual no aplica la Ley de Amnistía recién aprobada, toda vez que la fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Federal limita las facultades del Congreso de la Unión en lo que respecta a leyes de amnistía, solo para delitos del orden federal y no del fuero común.

En las prisas, los senadores de Morena no se percataron de los limitados (y diferidos) alcances de lo que aprobaron, y quizá lo peor fue ver su falta de independencia y de mejores asesores, aparte de que no dimensionen que en medio de la pandemia la sociedad espera de ellos más respuestas y acciones ante la emergencia, no solo de salud pública, sino por la condición de desempleo y falta de ingresos en que están muchos por la parálisis económica. ¿O no?

PRUEBAS Y MÁS PRUEBAS. Parece que entre más pruebas de COVID-19 hace un país, mejor previene la crisis sanitaria por coronavirus. Alemania es el país en Europa que más pruebas ha realizado por COVID-19, más de dos millones. Rusia, que tiene muy baja tasa de letalidad (menos del 1 por ciento), también está en la lista de países que más pruebas hace. En Latinoamérica sobresale Perú, que con casi el doble de casos de contagios confirmados (25 mil 331), en relación a México, tiene casi la mitad de fallecimientos que nuestro país, pero, en pruebas a su población Perú ha hecho cuatro veces más que México. Chile tiene un poco menos de contagios que México, pero en fallecidos tiene siete veces menos y en pruebas para detectar el COVID-19 tiene tres veces más. A México, ¿le faltarán recursos para hacer más pruebas?