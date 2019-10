Debilidad y narcocultura

¿SIN BALAS? La verdadera historia de lo que sucedió la tarde del 17 de octubre en Culiacán no la conocemos; cierto es que fue un operativo fallido, pero aún no sabemos quién lo ordenó, ni quién “se apresuró” y falló en la preparación de una detención tan relevante; tampoco conocemos detalles de porqué la Policía del estado y la Guardia Nacional terminaron replegándose.

Es verdad que fueron sorprendidos, pero se supone que en número son más los policías y los militares que los delincuentes, aunque ese día no se notó. Lo que ha trascendido, preocupantemente, es que desde el primer momento en la balacera desatada afuera de la Fiscalía del Estado, a la Policía Estatal y Ministerial se les acabaron las balas, no tenían suficiente armamento ni arsenal para defenderse; lo mismo se dice de las Policías Municipales y de la Estatal Preventiva. Sus armas eran viejas, sin suficiente potencial, balas, ni equipo para hacer frente a los delincuentes que salieron fuertemente armados.

Lo que es real es que a las Policías Municipales y Estatales, desde hace años, no se les ha dotado de suficiente armamento, no se ha renovado su equipo, no están llegando suficientes recursos, ni hay elementos necesarios para hacer frente a la incidencia delictiva. Eso viene desde atrás, sin embargo, en la actualidad toda la apuesta está en la Guardia Nacional, y los dineros se han concentrado en conformar su estructura y brindarles armamento, pero, el gran problema es que el día de los hechos, el jueves 17 de octubre en Culiacán, no había en la capital del estado suficientes integrantes de la Guardia. Tanto, que se dice que las instalaciones del Sauz, que fueron construidas para albergar a los elementos de la Guardia Nacional, estaban semivacías porque no había muchos integrantes de esa corporación. ¿Será?

Así las cosas, con una Policía Estatal sin armamento de alta potencia y con pocos integrantes, con escasos policías ministeriales e investigadores, con policías municipales mermados, mal preparados y sin equipamiento, y con baja presencia de la Guardia Nacional, el resultado tenía que ser fallido.

De los errores debe aprenderse, es momento de hacer un recuento de lo que pasó y de la infraestructura que tenemos en el estado para enfrentar la violencia, para frenar la incidencia delictiva, de lo que falta en las Policías Estatales y Municipales, y de las graves carencias que tienen las instituciones de Seguridad en las entidades. ¿O no?

Porque la Guardia Nacional no va a poder hacer todo, ni siempre estarán los suficientes refuerzos de esa corporación en las localidades, y algo debe hacerse para no repetir los errores.

¿CULIACÁN VALIENTE? Diversas organizaciones sociales y empresariales se han dado a la tarea de convocar a una marcha pacífica el próximo domingo 27 de octubre; asimismo, se realizarán actividades para mostrar el rostro pacifista, emprendedor y productivo de la mayoría de los habitantes del estado. La iniciativa es plausible, pero, más allá de ello, se requiere un plan de mediano y largo alcance para rescatar a Sinaloa de la narcocultura. Nos guste o no, particularmente en Culiacán, ha penetrado el crimen organizado en muchas esferas; el lavado de dinero en Sinaloa es muy alto, y muchos sectores, entre ellos el automotriz, se hacen como que no ven el origen de los dineros de tantos carros de lujo que se adquieren. Restaurantes, comercios, cirujanos, músicos, hoteles, todo es irradiado por dinero del narcotráfico. Rescatar Sinaloa es urgente. ¿O no?