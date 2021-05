Declinaciones y silencio

SIN PENA NI GLORIA. El segundo debate a la gubernatura desencantó, no tuvo la resonancia ni el impacto que se esperaba; quizá porque hubo menos debate y menos confrontación entre los punteros: Mario Zamora y Rubén Rocha Moya. Y si bien el candidato del PES, Ricardo Arnulfo Mendoza, confrontó fuertemente al candidato de Morena y del PAS, y este a su vez le contestó también con señalamientos fuertes, no hubo la resonancia que pudiera haber esperado Arnulfo Mendoza, por no ser un fuerte rival en esta contienda.

Lo que sí llamó la atención es que a pesar de que Mario Zamora hizo cuestionamientos a Rubén Rocha Moya, no lo hizo con la contundencia del primer debate. Más bien parecía un debate pactado, donde acordaron no agredirse más de la cuenta; según se supo, porque previamente ambos cruzaron información de los “trapitos al sol” que podían sacarse los dos, y según se dijo, ambos llevaban carpetas bajo el brazo, con acusaciones y pruebas que prefirieron guardarse.

Lo que también se notó es que los punteros, y el resto de los contendientes, siguieron guardando silencio sobre el tema de la narcoviolencia en Sinaloa. A pesar de que llegaron al debate con el marco del asesinato del director de la Policía Estatal Preventiva, Joel Ernesto Soto, quien fue asesinado el lunes 24 de mayo cuando viajaba por la carretera Benito Juárez, a la altura de Angostura, habiéndose disparado más de 150 impactos de bala (crimen típico de la delincuencia organizada), nada se comprometieron a cambiar ni transformar sobre la inseguridad pública que padecemos en Sinaloa.

Se han normalizado las ejecuciones, los levantones, los feminicidios, los robos de vehículos, agresiones a mujeres, los robos a locales comerciales y los delitos en general, tanto, que a los candidatos no les ocupa ni abordan el tema de la violencia en Sinaloa; mucho menos han presentado una propuesta para reducir la grave inseguridad que padecemos en la entidad. Tan grave, que matan al director de la Policía estatal y todos guardan silencio, hasta el gobernador del estado. Ni siquiera el Consejo Estatal de Seguridad, menos el titular del Ejecutivo o la Fiscalía, emitieron un pronunciamiento de condena y compromiso de hacer justicia.

Grave que todo pase y nada cambie en Sinaloa, en materia de narcoviolencia. ¿O no?

DECLINACIONES. Lo que sí llamó la atención en el último debate de los candidatos a gobernador, fue la ausencia de Gloria González, la candidata del PT, quien se excusó con el argumento de que estaba enferma y era sospechosa de covid. Sin embargo, hubo trascendidos de que se había visto en un restaurante ese día; lo que vino a confirmarse al retirarse de la contienda y decir que se sumaba a la campaña de Mario Zamora, significando que en realidad ya no acudió al debate porque tenía la firme intención de declinar.

La dirigencia del PT desaprobó su acción, particularmente Gerardo Fernández Noroña, sin embargo, en el pecado llevaban la penitencia: postulan a una priista, y luego se sorprenden porque esta declina a favor del candidato del PRI. Mal de origen.

Igualmente pasó con el candidato del Partido Verde, Tomás Saucedo, quien declinó a favor de Rubén Rocha, candidato del PAS-Morena, sin embargo, desde hace muchos años Tomás Saucedo es funcionario en la fundación UAS y conductor de un programa de Radio UAS, con apoyo del dirigente del PAS. O sea, es pasista, y estaba visto que Tomás Saucedo entró a la contienda para declinar a favor de Rocha. ¿O no?