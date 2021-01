Definiciones partidistas

HORA DE DEFINICIONES EN EL PRI. Según la convocatoria del PRI, para la elección de su candidato a gobernador en el estado de Sinaloa pueden inscribirse tanto militantes como simpatizantes para ser considerados en el proceso de selección interna; sin embargo, las fechas previstas para el registro de militantes y simpatizantes son diferentes. En el caso de los simpatizantes, este domingo 17 de enero es el plazo límite para presentar la solicitud ante la comisión política del Consejo Político Nacional, mientras que los militantes tienen como fecha para su registro el viernes 22 de enero. De tal manera que, lo primero que se sabrá en el caso del tricolor, es si irá con un candidato externo o con un militante, porque si el día de hoy no se registra ningún simpatizante, significa que la decisión ya está tomada, y es a favor de postular un militante priista.

Hay que recordar que en el PRI, a diferencia de Morena, donde se registraron varios con pretensión de ser candidatos, solamente se acostumbra registrar quien tiene la línea política a su favor; es muy poco común que haya múltiples registros en el tricolor, ya que generalmente lo hace quien cuenta con la “bendición” partidista. Sin embargo, pudiera darse el caso que haya más de un registro, lo cual se sabrá pronto, de igual manera se conocerá hoy si van con un simpatizante o con un militante.

De antemano también se definió en el PRI que en Sinaloa se postularía a un hombre, y en caso de ser militante se cree que pueda ser Jesús Valdez, aunque Mario Zamora no quita el dedo del renglón de ser el abanderado del tricolor, y ayer publicó un pre destape a su favor hecho por los senadores de la república que lo colmaron de elogios. En el caso de postular a un simpatizante se menciona a Juan Alfonso Mejía, quien cuenta con las simpatías de los panistas, mismos que van en alianza con el PRI, al igual que el PRD, ya que contenderán en coalición en la disputa por las gubernaturas que estarán en juego el 2021.

En cualquier caso, las definiciones ya se tomaron y seguramente las conoce quien será el beneficiado de la línea partidista, porque como suele suceder en el destape de los abanderados, este genera sorpresas solo en quienes no son los bendecidos de la línea, porque regularmente el designado lo sabe de antemano. ¿Será?

DEFINICIONES EN MORENA. En Morena también se están procesando las definiciones, más allá de la candidatura a gobernador, que ya está definida a favor de Rubén Rocha Moya, pero falta definir las candidaturas de las diputaciones federales, así como de las alcaldías y diputaciones locales. Y como es costumbre en el partido que gobierna, por ser altas las expectativas de triunfo, son muchos los aspirantes.

Sin embargo, no la tendrán fácil tampoco en Morena, porque al ir coaligados sus oponentes, crecen sus posibilidades, más si los resultados en algunos distritos y municipios no han sido los esperados por los gobernados. ¿O no?

Gran parte de los actuales funcionarios de Morena tienen la pretensión de la reelección, así que lo primero que deben definir en ese partido es quiénes serán los que cuenten con apoyo para reelegirse, aunque después se sabrá quiénes tienen la popularidad para conseguirlo, porque una cosa es que el partido los apoye para postularse, y otra que puedan ganar la elección. Sobre todo considerando el mal desempeño que han tenido algunos alcaldes y legisladores. ¿O no?