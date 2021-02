Desánimo tricolor

CANDIDATURA ACÉFALA. El repentino cambio de Rosa Elena Millán como precandidata del PRI a la alcaldía de Culiacán, y la designación en su lugar de Faustino Hernández, dejó acéfala la candidatura del séptimo distrito federal de la alianza Va por México; y lo más sorprendente es que en el PRI, a la fecha, nadie a los que se ha propuesto sean candidatos ha aceptado esa candidatura a la diputación federal.

Según se sabe, a Aarón Rivas le ofertaron ese espacio, para que fuera el candidato a diputado federal, sin embargo, Aarón rechazó esa posición, toda vez que las pretensiones de Aarón Rivas eran ser candidato a alcalde de Culiacán, y así se lo habían prometido en su partido, no obstante, al final lo relegaron en lo que respecta a la alcaldía y no aceptó ser el “comodín” en la suplencia de Faustino en el distrito séptimo. En 2018, Aarón contendió como candidato del PRI en el quinto distrito, y perdió, por el efecto del voto parejo para Morena y la fuerza de López Obrador, y en este año no quiso exponerse a una nueva derrota. Quizá en la alcaldía veía posibilidades, por los negativos en el desempeño del alcalde Estrada Ferreiro, pero para la diputación federal no aceptó contender.

Igual fue en el caso de Juan Ernesto Millán, también él contendió en 2018, en ese mismo distrito séptimo federal, sin lograr la victoria; y ahora, se sabe que en el PRI, de nuevo, le ofrecieron a Juan Ernesto la candidatura a diputado federal que dejó vacante Faustino Hernández. Tampoco Juan Ernesto Millán la aceptó, igual que Aarón Rivas no quiso ser el “comodín”. Aparte que Juan Ernesto ha estado en platicas con los dirigentes del partido Fuerza Social por México, y según se dice, le ha ofertado en este nuevo partido fungir como candidato o dirigente estatal del mismo. ¿Será?

Otro que tampoco aceptó ser comodín, a pesar de que es el dirigente estatal del PRI, fue Jesús Valdez, porque según trascendidos, una vez que fue descartado como candidato a la gubernatura por el tricolor y en la alianza Va por México, y habiéndose designado a Mario Zamora como el candidato, a Jesús Valdez le ofrecieron que contendiera por la alcaldía de la capital y tampoco estuvo de acuerdo; igual que Aarón Rivas sintió que lo agarraban de relleno, en un cargo muy diferente al que originalmente pretendía. Quizá ello, junto con el hecho de que lo hayan colocado en una posición poco privilegiada, como candidato a diputado federal plurinominal, pero en la octava posición, y con escasas posibilidades de llegar, motivó la afectación de salud de Jesús Valdez. ¿Será?

Lo real es que hay desánimo en el tricolor, aunque traten de aparentar lo contrario, porque en otros tiempos se peleaban por los espacios de las candidaturas de alcaldías y diputados federales, y ahora no encuentran quién pueda contender con verdaderas posibilidades de ganar. Y eso terminará de afectar su pretensión de mantener la gubernatura de Sinaloa, sobre todo porque Morena les supera en preferencias e intención de voto. ¿O no?

CANDIDATURAS AL POR MAYOR. En la política, como en el relevo de la realeza, se usa la frase: “muera el Rey, viva el Rey”, porque a diferencia de lo que acontece en el PRI, donde no acompletan candidatos a diputados, en Morena se registraron en decenas; para las alcaldías y diputaciones, incluso para la gubernatura. Algunos son desconocidos, pero le apuestan a la suerte en la tómbola. ¿O no?