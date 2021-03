Desbandadas y conmemoraciones

DESBANDADA. En la mayor parte de los ayuntamientos y en el Congreso del Estado, literalmente hay una desbandada; gran parte de los integrantes de esos poderes han pedido licencias para poder contener, por la reelección algunos, y otros para competir por otros cargos públicos. La posibilidad de ser reelectos legisladores y alcaldes, después de la reforma constitucional del 2012, aumentó el número de políticos en funciones que buscan continuar en sus espacios de poder, mientras que otros intentan brincar a otros niveles de mando. Lo real es que algunos de los recién llegados solo estarán unos días, porque varios de los que pidieron permiso no van a quedar como candidatos, al menos en Morena, donde hay muchos aspirantes e incluso para un mismo cargo son tres o más los que han pedido licencia, así que los suplentes de algunos no alcanzarán ni acomodarse cuando tengan que dejar de nuevo los cargos que asumieron. ¿O no?

Siempre se ha visto esa desbandada, pero ahora es peor, por el alto registro en el caso de Morena de funcionarios que desean seguir en algún cargo, y por la posibilidad que les da la Constitución de la reelección inmediata. ¿Será?

Donde también se ve desbandada es en el PRI, lamentablemente para el partido tricolor, no han logrado cerrar filas, al revés, los desprendimientos continúan: primero fueron en Culiacán con Sergio Torres, Juan Ernesto Millán y Rosa Elena Millán, y ahora son en Guasave, donde la propuesta de sustituir a Diana Armenta como candidata a la alcaldía, ha generado inconformidad y desprendimientos. Lo cual es mala señal y afecta las posibilidades de ganar de Mario Zamora, quien de arranque y aún antes de que formalmente empiece la campaña por la gubernatura, trae desventaja frente a Rubén Rocha Moya, y con esas divisiones al interior del PRI, más complicado se ve su futuro como candidato a gobernador. ¿O no?

HERMETISMO. Donde hay demasiado silencio y hermetismo es en Morena, faltan las definiciones de quienes encabezan las candidaturas a las alcaldías, diputaciones federales y locales, así como las regidurías y síndicos procuradores, pero, a pesar de que son cientos de aspirantes, el silencio es dominante, nada ni nadie se mueve, en espera de los resultados. Será que como en el pasado, y para no entorpecer sus posibilidades, como se decía en los viejos tiempos del PRI: “el que se mueve no sale en la foto”. ¿Será?

8 DE MARZO. Las condiciones en las que se llega a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer son singulares; la pandemia ha paralizado muchas cosas, entre ellas ha desactivado los grandes movimientos que el año pasado se realizaron en México y en otras partes del mundo. En Sinaloa, por ejemplo, nunca como el 7 y 8 de marzo del 2020 se habían movido las mujeres reclamando un fin a la violencia que les aqueja. Pero la pandemia llegó y cimbró todo, incluso a los movimientos feministas.

Sin embargo, y a pesar de todo, las luchas siguen y las exigencias también; sobre todo porque se ha recrudecido la violencia contra mujeres, y con el encierro en casa peor aún. Por ello este lunes 8 de marzo diversos colectivos de mujeres están convocando a reunirse afuera de la Fiscalía a las 11:00 horas y en Catedral a las 17:00 horas. Ahí estaremos.

Lo que también es singular es la polaridad que hay en reclamos del feminismo en el país, y las vallas que se han tendido en Palacio Nacional y algunas oficinas de Gobierno. ¿O no?